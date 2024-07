Escepticismo sindical ante el nuevo mapa sanitario diseñado por Salud

La mayoría de los sindicatos de la sanidad regional se muestran escépticos sobre las ventajas que puede acarrear la reordenación del mapa sanitario que la Consejería de Salud tiene ya diseñada y que en los próximos días comenzará a presentar a todos los sectores y entidades afectados. En virtud de esta revisión, las áreas pasarán de ser ocho –división vigente desde 1984– a tres, con Oviedo, Gijón y Avilés como cabeceras. El Noroccidente asturiano se fusionará con el área de Avilés; el Suroccidente y el valle del Caudal se unifican con Oviedo y los concejos del centro de la región; y la cuenca del Nalón y el Oriente se suman al área de Gijón.

"Seguimos sin ver con claridad las ventajas de los cambios", manifestó ayer Belén García, secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería (SATSE-Asturias). A juicio de Graciela Martínez, una de las responsables de Sicepa-Usipa, "no se observan beneficios para la ciudadanía y además consideramos que existirá una merma de derechos para las personas trabajadoras". Felipe Piedra, dirigente de CSIF, señala que desde su organización "nos manifestamos escépticos sobre la conveniencia de este proceso". A continuación, se reproducen las cuatro valoraciones sindicales sobre la revisión del mapa sanitario de Asturias recabadas por este periódico:

José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA):

"La primera intención era disponer de territorios más amplios donde movilizar a los profesionales. Desde luego, la deslocalización no es algo que vayamos a permitir, cuestión que ya ha quedado clara. Pero en el nuevo mapa existe un aspecto positivo: el trabajo en red, que debería ser el gran beneficiado. Este trabajo ya no implica sólo la movilización ordenada de profesionales, sino la especialización en los centros y dispositivos y, si es preciso, la movilización de pacientes a aquellos centros en que mejor se realiza una actividad, que no siempre coincidirá con su actual cabecera. La otra ventaja que puede obtenerse es la definición y cobertura de los puestos de difícil cobertura. En zonas alejadas del centro, la flexibilidad organizativa es una factor fundamental para desarrollar el trabajo sanitario, es una ventaja superior a la económica".

Felipe Piedra, responsable de sanidad de (CSIF):

"Nos manifestamos escépticos sobre la conveniencia de este proceso. Desde el punto de vista económico no vemos un ahorro significativo en el apartado de compras de medicamentos y material médico. Desde el punto de vista de los usuarios y los ciudadanos, se sacrifica la accesibilidad en pro de la equidad. Respecto a los trabajadores, no acarrea mejoras en sus condiciones laborales. En definitiva, no encontramos puntos de mejora ni para los usuarios ni para los trabajadores sanitarios ni para el erario público".

Graciela Martínez, coordinadora de SICEPA-USIPA.

"Desde SICEPA-USIPA consideramos que el proyecto de reordenación del mapa sanitario no se sostiene. No existen ventajas sobre el modelo actual. No encontramos beneficio para la ciudadanía, y además consideramos que existirá una merma de derechos para las personas trabajadoras".

Belén García, secretaria autonómica de SATSE-Asturias:

"Las ventajas seguimos sin verlas. Si bien podríamos estar de acuerdo con los incentivos planteados para los puestos de difícil cobertura, no podemos dar de paso el listado del Sespa para enfermeras y fisioterapeutas, ya que no responde a la problemática real. Volvemos a insistir en que los puestos de difícil cobertura no son problema de una única categoría profesional".