La falta de seguridad y de recursos en los juzgados rurales indigna a los funcionarios

"Enciendes el ordenador y tarda veinte minutos en arrancar. Los aparatos son del siglo pasado. Los dejamos encendidos toda la noche para no tener que esperar por la mañana. Otras veces, directamente, no encienden, o no imprimen", se queja una funcionaria de un juzgado pequeño de la región, que prefiere guardar el anonimato por miedo a represalias. El asalto a los juzgados de Grado en la mañana de este lunes ha puesto sobre el tapete las deficiencias de seguridad de los juzgados rurales en Asturias, que no son custodiados por guardias civiles, sino por bedeles sin formación. Sin embargo, ese es solo uno de los problemas que arrastran. Sindicatos como CSIF o CC OO vienen denunciando el mal estado de juzgados como el de Grado, instalado en un edificio con más de medio siglo a sus espaldas; Pravia, en los bajos del Ayuntamiento; Lena, en la planta baja de un edificio residencial; Laviana, en otro edificio antiguo y disfuncional; o Llanes, que se inunda regularmente cuando llueve.

El problema de los equipos informáticos ya provocó el pasado mes de mayo una dura nota del presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, exigiendo que el Principado invirtiese en la renovación de los equipos y también en un servicio de mantenimiento que solventase las averías de forma rápida y sin demora. A los funcionarios de los juzgados pequeños les han prometido nuevos ordenadores. "Se supone que van a poner portátiles, pero no acaban de llegar", indicó una funcionaria.

Los juzgados de Llanes, inundados el mes pasado. / LNE

Los últimos días de bochorno, con temperaturas superiores a los 30 grados, también están suponiendo una dura prueba para los funcionarios. "Estamos muy pegados en los despachos y no hay aire acondicionado, con lo que estamos sudando la gota gorda en estos días de calor. Es una vergüenza que nos tengan en estas condiciones", asegura una funcionaria de un juzgado alejado del centro.

El Principado ha prometido para el año que viene un nuevo juzgado en Grado, pero los funcionarios no acaban de verlo. También está previsto que el juzgado de Pravia se traslade a la Azucarera de la localidad, pero mientras tanto los funcionarios tienen que sufrir la falta de aire acondicionado, sin olvidar los cortes de suministro que se producen en ocasiones.

Sin luz natural

El de Pola de Lena también es deficiente. "Tiene poco espacio, y en el juzgado número 1, los despachos de las oficinas de Civil y Penal están en interior, sin luz natural", resalta Cristina Esteban, de CSIF. Entre los Juzgados con deficiencias, se lleva la palma el de Llanes. "Se inunda regularmente, porque está por debajo del nivel de la calle que además es muy estrecha, alejada del centro. Las vías del tren están al lado y drenan el agua al juzgado", explica Cristina Esteban. El pasado mes de junio volvió a inundarse y el TSJA lo declaró "inhábil", como ya ocurrió otras veces, como en junio de 2021. El Principado busca una solución para estas inundaciones.

