Resaca en Ibias del rocambolesco suceso del concejal del PSOE que embistió propiedades de miembros del PP: todas las versiones

Una "lamentable" incidencia de tráfico, nada más. Marcos Rodríguez, el concejal socialista de Ibias que estrelló su coche contra el vehículo de la exconcejala del PP Estrella Fernández y minutos después derribó el murete de la casa de la expresidenta del mismo partido María José Muñiz aseguró ayer que lo ocurrido "fue un accidente y no hubo ninguna cuestión personal o política, no hay ninguna rencilla". Así quiso salir al paso de los comentarios que han corrido como la pólvora en el concejo y que apuntan a enfrentamientos entre los dos principales partidos. "Lo primero que tengo que hacer es pedir muchas disculpas a todas las personas afectadas por lo ocurrido", añadió.

El concejal –pareja de la portavoz municipal del PSOE en Ibias, Silvia Méndez– negó taxativamente que vaya a dimitir. "No he cometido ningún delito, tuve un accidente, sin más", aseguró. Dijo que ha hablado con las dos afectadas y que "se arregló todo cordialmente". Y añadió: "No tengo nada contra nadie del PP, fue una casualidad". Sí quiso indicar que "no fue como se está diciendo" entre los vecinos del concejo. "Fue un accidente sin más, no hay más lectura", remató.

Sin embargo, la alcaldesa, Gemma Álvarez, del PP, aseguró que está "esperando, dando un margen a la Agrupación Socialista de Ibias y a la FSA para que adopte las medidas necesarias" respecto al protagonista del incidente. Álvarez no mencionó la dimisión del edil, pero su tono apuntó a ello. Admitió que tiene cierta prevención desde el incidente, ocurrido sobre las dos de la madrugada del lunes. Y es que el concejal socialista dejó su vehículo, con abollones tras las colisiones, justo delante de la casa de la Alcaldesa, algo que algunos vecinos han interpretado como un aviso a navegantes. "Hay gente muy demente con la política", dijo la regidora, para explicar su inquietud respecto al incidente.

El murete derribado de la casa de María José Muñiz. / LNE

"Le creeremos"

Una de las víctimas de este rocambolesco incidente, la exconcejala del PP Estrella Fernández, cuyo coche apareció con un golpe en la parte trasera y encima de la acera después de que el vehículo del concejal socialista lo sacase de la calzada, indicó que Marcos Rodríguez había hablado con ella y le había pedido disculpas. "Le creeremos", dijo la exedil. Y también opina que el incidente responda a cuestiones políticas. "No creo que fuese intencionado", admitió. Y sobre si tendría que ser cesado por lo ocurrido, opinó que "eso es cosa de él". Por su parte, la portavoz socialista en Ibias, Silvia Méndez, reiteró que no había sido conocedora de lo ocurrido en San Antolín. "No tengo más comentarios que hacer", añadió.

Los vecinos de Ibias tomaron este accidente en dos tiempos como una prueba evidente de las tensiones políticas que vive el municipio. Silvia Méndez, que fue alcaldesa de 2015 a 2019, fue desalojada ese año por la popular Gemma Álvarez. Sin embargo, en diciembre de 2022, Álvarez fue desalojada por Méndez tras una moción de censura presentada por el PSOE y que contó el apoyo de una concejala de Nos por Ibias. En 2023, el PP obtuvo cuatro concejales frente a otros cuatro del PSOE, pero el único edil de Foro apoyó el nombramiento como alcaldesa de Álvarez.

Hay quien asegura que las colisiones de la madrugada del lunes se produjeron tras una acalorada discusión de carácter político en un bar. Rodríguez habría criticado a la Alcaldesa y asegurado que él era "el alcalde que siempre había querido Ibias". Dos parroquianos, uno de ellos al parecer de convicciones comunistas, salieron en defensa de Gemma Álvarez. Fue tras ello que el concejal cogió el coche y golpeó el de la exedil del PP mientras giraba marcha atrás. Le gritaron que frenase, pero hizo caso omiso. Y luego se estrelló contra el muro de la expresidenta del PP. En ese momento saltaron los airbags. El coche quedó con importantes daños en la parte delantera.