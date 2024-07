Sanitarios denuncian que no se les cuentan los servicios en el ERA

"Es una discriminación". Alrededor de 300 trabajadores del Servicio de Salud denuncian que no se les contabilizan los servicios prestados en el organismo autónomo del ERA para acceder a la carrera y desarrollo profesional en el Sespa. "Ha salido el listado definitivo y a las personas con servicios en el ERA se nos excluyó", manifestó ayer Noemí Leal en representación de sus compañeros. "El Sespa reconoce la experiencia profesional a su personal sanitario y al de las instituciones sanitarias privadas con las que tiene convenio. Es decir, se lo reconoce a todas las categorías sanitarias menos a los trabajadores del ERA, pertenecientes a la Administración Pública que accedimos a ella por igualdad, mérito y capacidad. No tiene sentido", lamentó Leal. Y denunció también el silencio por parte del Gobierno regional ante sus escritos. "No nos va a quedar otro remedio que ir a juicio", aseveró.