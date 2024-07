Software y Matemáticas sigue con el corte más alto tras la tercera lista

La Universidad de Oviedo publicó ayer la tercera lista de admitidos de la fase A para grados con límite de plazas en la que la nota de corte más alta se mantiene igual que en la anterior: 13,402 en el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas, seguida por el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y Ciencia e Ingeniería de Datos (13,336) y el doble grado en Matemáticas y Física (13,033 Opción A y 13,384 Opción B).

Los estudiantes que hayan sido admitidos tendrán de plazo para formalizar su matrícula hasta el próximo miércoles 20 de agosto, al igual que para el periodo de reclamaciones. En caso de no formalizar su matrícula, dejarán la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones, recuerdan desde la Universidad destacando, la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera para aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada. La cuarta lista de la fase A y la primera de las fases B y C se harán públicas el 22 de agosto.