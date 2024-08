"No puedo entender que el PSOE haga suya toda la retórica de los independentistas"

El terremoto causado por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para que Salvador Illa se convierta en nuevo Presidente de la Generalitat de Cataluña ha sacudido el resto del país. Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, que se ha mostrado crítico con la medida, analiza para LA NUEVA ESPAÑA los efectos que podría tener para Asturias y el resto de regiones que Cataluña obtenga el control de la Hacienda.

–¿Cómo valora el acuerdo alcanzado por el PSOE y ERC?

–Es muy difícil que desde el punto de vista académico se pueda justificar lo que se está acordando. No puedo entender que el PSOE haga suya toda la retórica independentista. No me cabe en la cabeza tampoco que Adrián Barbón no haya salido aún a hablar. Pedro Sánchez dijo que era un excelente acuerdo para Cataluña y para España, pero no dijo por qué. A mí me parece justo lo contrario, no es bueno que se renuncie a tomar decisiones sobre los recursos generados por el 20% del PIB de un territorio. Hay líneas que no se pueden pasar, pero como dice el chiste, la normalidad consiste en pensar que lo que pasa es normal, pero no todo vale.

–¿Cuáles son esas líneas?

–El PSOE hace suyo el discurso de ERC sobre que Cataluña es una nación oprimida, que hay un conflicto histórico con gente maltratada y una insuficiencia de recursos desde hace años. Son patrañas, no hay más que mirar los datos para ver que no es verdad. Cualquier análisis medianamente razonable de la financiación ve que Cataluña está en la media. Cuando se habla de financiación, hay que hablar de muchas cosas, pero se habla de lo que interesa. En el Estatuto de Autonomía introdujeron algo inconcebible como es que el Gobierno central tiene la obligación de invertir cada año una cantidad igual al porcentaje del PIB de Cataluña. Es algo ridículo. El Gobierno tiene que hacer la política que debe para todo el territorio, si no, jamás cambiaremos las posiciones relativas.

–¿Qué consecuencias tendría para el conjunto del Estado?

–Esto niega la existencia de un país como tal. Si estás parcelando y diciendo que cada uno mire su trozo particular, es imposible hacer política nacional, que es lo que debe hacer un Gobierno estatal. De falta de financiación se pueden quejar mucho los valencianos, los murcianos, los andaluces o los castellanomanchegos, que históricamente están por debajo y no son precisamente regiones ricas.

–¿Se acentúa la diferencia entre regiones ricas y pobres?

–Hay atentados a la igualdad se mire por donde se mire. De momento hay una comunidad que supone el 20 por ciento del PIB que se sale del régimen común y tendrá un sistema aparte. Cataluña se queda con la financiación y ya se verá lo que aporta. Supuestamente harán una aportación a la solidaridad de manera que se respete el principio de ordinalidad. Esto significa que, si soy el primero en capacidad fiscal, después de la aportación tengo que seguir siendo el primero en aportación por habitante. Puede ser algo atractivo para algunos, pero esto supone que las necesidades de gasto de las comunidades son iguales, y eso no es verdad. Hay regiones, como son las más envejecidas, tienen más necesidades en temas de sanidad o servicios sociales. No es Cataluña la que más sufre ese problema, si no Asturias, Castilla y León o Galicia. Limitar los recursos porque la capacidad fiscal, su posibilidad de obtener recursos por sí mismos es más pequeña, es cuanto menos discutible. Ahí sufre la igualdad entre los españoles, que viene determinada porque todos tienen los mismos derechos viva donde viva. La igualdad no puede medirse sólo en términos de capacidad fiscal, sino que se deben tener en cuenta las necesidades de gasto.

–¿Es comparable al concierto vasco y navarro?

–Aparentemente han sido muy cuidadosos en el acuerdo a no utilizar la terminología concierto o cupo. Pero a efectos prácticos lo es. Según ese acuerdo, la agencia catalana recaudaría, gestionaría e inspeccionaría todos los impuestos, por lo que de entrada hunde la unidad de inspección, cosa importantísima en la lucha contra el fraude. La diferencia con el cupo es que, siendo una anomalía, es pequeña en el conjunto del país porque Euskadi es el 5 por ciento del PIB, no el 20. No lo hace menos relevante por ser menos dinero, pero puestos a hacer reformas, lo razonable sería tratar de acabar con la anomalía, no extenderla, que es lo que se quiere hacer ahora.

–¿Tiene cabida en el sistema de financiación?

–Uno tiene la sensación de que es un brindis al sol. Es todo retórica y no parece que pueda llevarse a la práctica. Para empezar, requiere reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) con mayoría absoluta para modificarse y seguramente también sea necesario cambiar la Constitución, porque los únicos con derecho reconocido son País Vasco y Navarra. Parece difícil que todo el PSOE vote a favor porque supondría un cisma en todas las Comunidades. Aún así, incluso en el supuesto de que todos los diputados socialistas lo apoyen, el socio directo de gobierno no parece que esté por la labor, especialmente Compromís y la Chunta Aragonesista. Es una manera burda de conseguir un apoyo para que Illa sea presidente de Cataluña.

–El resto de regiones podrían reclamar un mismo trato. ¿Qué implicaría?

–Hablando de política puede pasar cualquier cosa. No veo cómo se le podría negar a Madrid algo que se le concede a Cataluña. El ejercicio de redistribución no se podría hacer porque el Gobierno ha abdicado de ello. Nos quejamos del dumpin fiscal que supuestamente hace Ayuso, pero imaginemos si le damos también la llave de la caja a la Comunidad de Madrid. Lo que se consigue con esto es descapitalizar al gobierno central, quitarle recursos y a saber a dónde vamos. A Extremadura se le condenará a ser la última comunidad, porque con el principio de ordinalidad no podrá salir de ahí salvo que aumente su capacidad fiscal, algo difícil si las inversiones del Estado tienen que ir de acorde al PIB, por lo que no hay manera de aumentar productividad por esa vía y por otra no se puede compensar a través del sistema de financiación porque hay que respetar el orden.

