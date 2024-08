Una excepción mundial y más brecha con Asturias: ¿en qué se diferencia el modelo pactado en Cataluña del cupo vasco?

Los expertos señalan que el modelo de financiación para Cataluña que han acordado los socialistas catalanes (PSC) y los republicanos (ERC) guarda muchas semejanzas con los conciertos económicos del País Vasco y Navarra, unos regímenes de financiación con una autonomía sin igual si no se tienen en cuenta las excepciones fiscales en algunos territorios muy alejados de los grandes núcleos, como los insulares.

En el régimen especial que regula la financiación de las comunidades forales del País Vasco y de Navarra son las propias comunidades, a través de las diputaciones, quienes determinan, aplican y recaudan la práctica totalidad del sistema fiscal. Con esos ingresos funcionan los gobiernos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos, y una proporción de los ingresos, el conocido como cupo, se entrega a la Administración central en concepto de compensación por los servicios que siguen siendo atendidos por el Estado en esas comunidades. Esas cargas comunes engloban el Fondo de Compensación Territorial, la financiación de los gastos de la Casa Real, la representación exterior o la defensa, entre otros.

"No hay en otra parte del mundo un sistema como el foral", señala el economista asturiano Ángel de la fuente, director ejecutivo del centro de análisis de Fedea, que ha estudiado la financiación regional en los países europeos más descentralizados, como es el caso de Alemania, que siempre se toma como modelo en estos casos.

Ni de lejos los "länder" tienen una autonomía fiscal como la de Navarra y País Vasco, y sí muy parecida a la que tienen las regiones españolas de régimen común (de momento las otras 15 comunidades autónomas). En ambos países, y salvando la excepción navarra y vasca, el IRPF y el IVA son impuestos compartidos, mientras que Patrimonio, Sucesiones, los tributos sobre el juego y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales están cedidos a las regiones. El estudio de De la Fuente señala que la principal diferencia es que en Alemania los rendimientos de la mayoría de los impuestos especiales (la excepción es el gravamen a la cerveza) corresponden al Gobierno federal y el impuesto de sociedades se comparte con las regiones, mientras que en España es al revés. Y otra diferencia significativa entre los dos países es que la capacidad normativa sobre los principales impuestos incluso está mucho más centralizada en Alemania que en España. Mientras que las comunidades autónomas pueden fijar con pocas restricciones las escalas de gravamen de los tributos que les han sido cedidos totalmente y la del tramo autonómico del IRPF, en Alemania los impuestos más importantes se regulan en todo el país por una normativa uniforme dictada por la Federación.

"No existe ningún país en el que las competencias tributarias recaigan en las comunidades autónomas y no en el Gobierno central", apunta Santiago Álvarez, profesor titular de Economía Pública en la Universidad de Oviedo. "Restringido a dos regiones pequeñas (País Vasco y Navarra), igual lo podemos sobrellevar, pero si abrimos la puerta a que esto se generalice y a que las regiones ricas se queden con sus, entre comillas, impuestos, pues entonces estamos cambiando la naturaleza del estado español", señala Ángel de la Fuente.

Los conciertos económicos del País Vasco y Navarra se basan en las relaciones bilaterales con el Estado. Es un pacto entre iguales basado en los antiguos fueros, las normas que rigieron durante siglos en los territorios vascos y navarros y que incluían, entre otros poderes, la recaudación de impuestos.

En los últimos años, la práctica totalidad de los trabajos académicos sobre el sistema foral han puesto de manifiesto la desigualdad a la que ha dado lugar. Por un lado debido a la falta de definición expresa de lo que debe entenderse como cargas no asumidas que hay que pagar –los servicios que siguen bajo responsabilidad de la Administración central– y que en el caso del cupo vasco se calculan según un porcentaje del 6,24% fijado en el concierto de 1981 que se corresponde al peso que tenía entonces la economía vasca en el conjunto de la española. Otros factores relevantes que afectan a los resultados del sistema son el ajuste del IVA entre las administraciones –si los consumidores vascos y navarros han pagado más fuera de su región más de lo que han pagado los ciudadanos del territorio común en País Vasco y Navarra– o la ventaja competitiva que supone la gestión del impuesto de sociedades con respecto al resto de territorios.

La propuesta acordada en Cataluña también plantea una relación bilateral, capacidad normativa y de gestión de todos los impuestos por parte de la comunidad autónoma –que empezaría por el IRPF– y el acuerdo de un pago al Estado por la prestación de las cargas no asumidas, es decir, por las competencias que no tiene transferidas o que están centralizadas. La diferencia es que la contribución a los gastos del Estado –el equivalente al cupo– se establecerá mediante un porcentaje de su recaudación, además de una contribución a la solidaridad interterritorial. Sin embargo, de momento, no se aclara cómo calcular esos importes, lo que dificulta evaluar la viabilidad de la propuesta, según señalan los expertos. "Aunque no hubiera una reducción inicial de la cuota de solidaridad, a partir de que esto esté en marcha negociarán con el dinero ya en la mano al igual que han hecho las comunidades forales en los últimos 40 años y eso sabemos a donde lleva", señala Ángel de la Fuente.

Orden y concierto: regiones como Asturias retrocederán frente a las más ricas Luis Gancedo El preacuerdo entre el PSC y ERC concreta algunas cosas sobre cómo será la «independencia fiscal» (expresión utilizada por dirigentes republicanos) y muchas otras no. Se sabe que Cataluña tendría un modelo semejante al concierto vasco o al convenio navarro (recaudación de todos los impuestos y pago de una cantidad o cupo al Estado por los servicios que presta en el territorio). El texto formula también un compromiso genérico de que Cataluña siga contribuyendo a la «solidaridad» con las demás regiones, presumiblemente mediante la entrega de una proporción de lo recaudado sin concretar, pendiente de una negociación estrictamente bilateral, sin la participación del resto de regiones. ERC aspira a que ese nuevo modelo comience a desplegarse normativamente en el primer semestre de 2025 y que la transferencia de la gestión tributaria se realice progresivamente a partir de entonces. Más a corto plazo (si es factible, ya en 2025), el pacto contempla un cambio de alcance en el modelo vigente: la aplicación rigurosa del llamado «principio de ordinalidad». Supone que el nivel de financiación recibido por cada autonomía debe estar alineado con su capacidad de recaudación y por tanto con su nivel de riqueza. Dicho de otro modo: las regiones menos ricas pueden beneficiarse de la solidaridad de otras, pero en ningún caso hasta el punto de obtener más recursos que las que recaudan y aportan más al modelo. Tal cambio alteraría notablemente las posiciones que, de acuerdo con las necesidades que les reconoce el sistema, tienen en el ranking de la financiación las comunidades con menor dinamismo y renta. Algunas consecuencias: Madrid, Baleares y Cataluña, únicos contribuyentes netos del sistema (aportan más de lo que reciben), deberían obtener recursos extra para adelantar a territorios que dependen de la solidaridad del resto, entre ellos Asturias. La región no perdería dinero necesariamente (siempre que el Estado ponga más fondos sobre la mesa), pero pasaría de ser la sexta mejor financiada en euros por habitante (ver gráfico superior) entre las catorce autonomías de régimen común a ocupar la octava plaza, el puesto que ocupa en capacidad fiscal, según los números del Ministerio de Hacienda.

Suscríbete para seguir leyendo