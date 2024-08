"El mayor premio es que los alumnos reconozcan tu esfuerzo y dedicación"

María Ángeles Gil Álvarez (Valladolid, 1953) acaba de ser reconocida como profesora "emérita" por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo. Miembro del departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática de la Universidad, en 2022 fue nombrada académica numeraria de la Real Academia de Ciencias de España y forma parte de la comisión ejecutiva de la Academia de Ciencia e Ingeniería Asturiana, además de estar integrada en el Real Instituto de Estudios Asturianos. Empezó a dar clase en 1976 y el pasado curso fue, para ella, el último como docente.

–¿Qué sintió al conocer el reconocimiento de profesora emérita?

–El departamento de Estadística y Dirección Operativa de las Matemáticas de la Universidad de Oviedo lo creó mi hermano Pedro y para mí es algo muy entrañable. No es solo el departamento al que pertenezco, es algo más. La casualidad ha hecho que sea la primera persona que ha podido cumplir 70 años estando activa en este departamento. Este reconocimiento es un pequeño ejemplo de que este departamento puede hacer grandes cosas, pese a su juventud.

–Su hermano fue también el que introdujo la titulación de Matemáticas en la Universidad de Oviedo.

–Sí, con dos compañeros del antiguo departamento de Matemáticas: Javier Valdés y Benjamín Dugnol. Benjamín puso la iniciativa sobre la mesa. El que tenía más experiencia en docencia era mi hermano Pedro porque había dado clase en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense en Madrid. La universidad creyó en ellos.

–Usted fue de una de las pioneras en Matemáticas de la Facultad de Ciencias.

–Bueno, no era la única mujer en la Facultad. Lo que sí he sido es la primera catedrática de Matemáticas de la Universidad, pero es que también soy la mayor. Cuando me preguntan qué se siente digo que soy la que más edad tenía, por lo tanto, lo más probable es que yo fuese la primera. Muchos de los primeros ahora son profesores. Estamos muy orgullosos de todas las promociones.

–Su nombramiento se debe en gran parte a la calificación de sus alumnos, de 115 puntos, superando el umbral de los 80 establecidos.

–En el currículum para solicitar el nombramiento no cuenta de forma expresa la calificación del alumnado. Pero sí es cierto que los estudiantes me han hecho sentir muy querida. El mayor premio como profesora es que los alumnos te digan qué bien me has resuelto esa duda o gracias por la ayuda. Es la parte más bonita. Eso también se lo decían a mi hermano Pedro, que era mejor transmisor que yo.

–¿Cuál es la clave para ser tan querida por sus alumnos?

–Hay gente que es muy querida, tampoco me considero tan importante. La docencia me ha gustado desde siempre y he intentado mejorar cada año. Yo creo en lo que imparto en mis clases, creo plenamente en los conocimientos que intento transmitir y en la sinergia que hay entre docencia e investigación. También queda la ilusión de que lo que están estudiando, aunque sea muy difícil, va a ser muy útil en el futuro. Cada vez los alumnos son más excepcionales, participan más, están más interesados, tienen verdadera pasión.

–¿Cree que sus alumnos cada vez son más excepcionales?

–Sí. He tenido mucha suerte, cada vez los alumnos son más brillantes. Desde que se crearon los dobles grados se ve esa excepcionalidad. Tengo verdaderos problemas para repartir las matrículas porque todos tienen unas calificaciones admirables. Además, hay alumnos que preguntan mucho, que se interesan, son alumnos que hacen las clases activas y amenas. Tienen un componente humano muy grande, son sensibles y también notan las épocas de más trabajo. Seguro que antes también la tenían, pero no la manifestaban, quizás no se atrevían y ahora sí. Son conscientes de que nosotros también somos personas, no meros calificadores. Considero que los últimos cursos han evidenciado ese doble valor: el humano y el académico.

–Después de su jubilación, ¿qué planes tiene?

–Digamos que, de alguna manera, se han arreglado para mantenerme ocupada. Me han nombrado emérita, así que sigo teniendo un "poquitín" de docencia a mi cargo. El próximo curso daré clases de problemas de una asignatura a segundo curso. Además, hace dos años me nombraron académica numeraria de la Real Academia de Ciencias de España y eso conlleva colaborar y estar al tanto. También soy la secretaria de la Academia de Ciencia e Ingeniería Asturiana y, cada semana, la comisión ejecutiva se reúne. Estamos empezando y tenemos muchos proyectos que requieren trabajo. También me han nombrado parte del Real Instituto de Estudios Asturianos, así que todavía no me han dejado descansar. Pero bueno, "sarna con gusto no pica". Son cosas muy bonitas que no me imaginaba que me fueran a pasar y me han pasado. Estoy muy contenta y orgullosa.

