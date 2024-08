"No me desvinculo de Asturias, pero mis hermanos y yo somos andaluces adoptivos"

La interlocución de Huelva con el Gobierno de España pasa por Asturias. Y es que está en manos de María José Rico, actual subdelegada del ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia andaluza. Rico nació en Gijón, donde vivió durante 13 años hasta que su padre funcionario fue trasladado a la otra punta del país.

–¿Cuál es su historia?

–Mi madre tenía problemas de salud y le aconsejaron un clima más cálido. Entonces mi padre, que era funcionario, pidió una plaza en Huelva. Vinimos con la idea de que fuera algo provisional, estar dos años y luego que se fuera él moviendo. Pero nos atrapó, y ahora aquí estamos los hermanos, que somos dos de Gijón y dos de Navia, o sea que somos asturianos, pero ya somos andaluces adoptivos de alguna manera, porque llevamos aquí más de 40 años y encantados en Andalucía. Poquito a poco nos fue ganando esta tierra llena de luz y de alegría.

–Es Subdelegada del Gobierno desde principios del año.

–Así es, a finales de enero me propusieron este cargo y estoy muy contenta representando al gobierno de España aquí en la provincia y aprendiendo mucho. Llevo nada más que seis meses y estoy intentando buscar ese espacio que tiene que tener el gobierno de España, intentando tejer alianzas. Es una responsabilidad, pero sin duda es un reto personal que yo agradezco a mi partido, que hayan confiado en mí para ello.

–La experiencia de momento es positiva.

–La verdad es que yo soy funcionaria, llevo mucho tiempo, más de 35 años trabajando, pero en política solamente he estado cinco años y medio. Fui delegada de salud, me lo propuso Javier Barrero, que en paz descanse, una persona muy vinculada a Asturias. Y me encantó. Tanto es así que luego María Jesús Montero me llevó con ella de Directora general de Infancia, Familia y Mayores a Sevilla. Estuve trabajando allí un año y medio, un trabajo precioso. Y luego ya, como ella también cogió otro rumbo, el de Hacienda, y estaba reciente el fallecimiento de mi hermano, yo ya decidí volver a Huelva para estar un poco más cerca de mis padres. Y he estado una serie de años sin estar en política y ahora han vuelto a proponérmelo.

–¿Qué objetivo se marca, qué huella le gustaría dejar?

–Me gustaría ser capaz de transmitir todas las políticas innovadoras, sociales y progresistas que está llevando a cabo el gobierno de España, que la gente vea que todas las inversiones con fondos como los "PRTR" o "Next Generation"; haber sido capaz de comunicar y de hacer llegar al ciudadano que el gobierno de España está ayudando, apoyando a los más vulnerables y a los que más lo necesitan. Y luego abordar políticas que tienen que ver con el apoyo a sectores muy productivos aquí, como el sector agrícola o industrial, que va a tener un giro basándose en el hidrógeno verde, o proyectos como el CEUS que van a ser un referente de Huelva a nivel de aeronaves no tripuladas. Y luego ya hay algo personal, con el tema que tiene que ver con los asentamientos de temporeros agrícolas que vienen a trabajar aquí y que viven en condiciones poco dignas, por no decir, directamente indignas. Me gustaría que esas personas puedan decir "el gobierno nos protegió, nos solucionó lo de los realojos habitacionales y nos ha dado una posición de vivir digna". Eso me encantaría. Y que al irme, ese ejército de gente, dicho con cariño, la policía, las instituciones, todos, sientan que han tenido en mí a alguien que les ayudaba, que estaba a su lado, porque yo me apoyo mucho en ellos y tiene que ser recíproco.

–Para todo eso hace falta una buena coordinación con el gobierno de Andalucía. ¿Cómo valora esa coordinación?

–Estoy recibiendo el apoyo, tanto de la administración local, a través de la Diputación Provincial, como también por parte de la Alcaldía y de la Junta de Andalucía. El mayor apoyo que recibo para el despliegue de todas estas políticas que está desarrollando nuestro gobierno viene de nuestros ministerios y viene de los representantes provinciales que tengo aquí en Huelva, que son todos francamente buenos, jóvenes y mayoritariamente femeninos.

–Volviendo a Asturias, ¿está usted pendiente de lo que pasa en la comunidad?

–Tengo un billete ya para el día 7 de agosto, que me voy con mis padres a Asturias, voy todos los años. Tengo todavía compañeras que me acompañan en mi vida y tengo una amiga muy amiga, que nos vemos todos los años. Mis hermanos también siguen teniendo sus amigos. O sea, yo no me desvinculo. Y ahora nos volvemos a encontrar con figuras que me han acompañado en otros trayectos de vida. Que hayan nombrado, por ejemplo, a Adriana Lastra delegada del gobierno, para mí ha sido un regalo, es una persona que admiramos y queremos mucho en Andalucía; o que presida, además, el Principado de Asturias, Adrián Barbón. Tenéis al frente gente muy potente, muy comprometida.

–¿Qué espera de Lastra en el nuevo cargo?

–Yo confío mucho en Adriana. Conozco su trayectoria. Es una persona joven, comprometida, emprendedora, competente. Ella denota y exporta credibilidad, emoción, que en política a veces se olvida, y es una persona que tiene una trayectoria impecable. Yo le deseo lo mejor a su predecesora (Delia Losa), con la que hablé, que es una persona muy amable, con mucho calado y experiencia. Y a Adriana también le deseo lo mejor. Es que no tengo ninguna duda, lo va a hacer tan bien como siempre. Yo creo que Asturias es muy afortunada teniéndola a ella y a Adrián. Yo creo que son dos puntales, que va a brillar más todavía si cabe el Principado con ellos.

Suscríbete para seguir leyendo