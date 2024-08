Queipo, ante la reacción del Principado al pacto catalán: "Barbón sigue de vacaciones y sale a hablar un consejero de baja"

Sorprendido, indignado y elevando el tono de sus críticas. Así se mostró ayer el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, desde el Festival Intercéltico de Tapia, por el silencio del presidente del Principado ante la independencia fiscal de Cataluña que los socialistas acordaron con ERC. Tres días después de conocerse el pacto "nadie explica qué va a hacer Asturias" para frenarlo, afirmó. "Barbón sigue de vacaciones y sale a dar respuesta un consejero de baja por paternidad", dijo en referencia a la comparecencia de ayer de Guillermo Peláez, titular de Economía, que expresó el primer rechazo contundente de un miembro del Ejecutivo asturiano respecto al cupo catalán.

Queipo calificó el concierto fiscal para Cataluña de "robo directo a todos los españoles", porque "pone en peligro los servicios públicos" del resto de comunidades. Y reprochó al presidente del Gobierno regional que continuara sus vacaciones –hoy tiene previsto concluirlas– a pesar de la tormenta política que arrecia desde el lunes. "Parece ser que para Barbón, las vacaciones no valen menos que Asturias. No da respuesta en nombre de la región y prefiere que hable el consejero de Hacienda, al que creíamos de baja por paternidad. Me gustaría que aclarase por qué no puede cambiar su descanso y saca a Guillermo Peláez para ofrecer unas explicaciones, que han sido vagas una vez más". Para el líder de la derecha asturiana, el presidente del Principado "está en un sandwich", con el "viejo PSOE constitucionalista a un lado", encabezado por el expresidente Javier Fernández, quien "salió a decir que lo que ocurre es inaceptable" en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, y su socio de gobierno (IU-Convocatoria por Asturias) al otro, que "tampoco está dispuesto a aceptar lo que se plantea en los términos conocidos".

Hoy el presidente Barbón comparecerá para dar una respuesta al principio de acuerdo entre PSOE y ERC. Álvaro Queipo espera "una postura contundente y clara". "Si consideramos que es tibio y prefieren defender a Pedro Sánchez, tomaremos las medidas oportunas dentro del ámbito parlamentario porque Asturias no se puede callar. Lo que incluía el manifiesto de Santiago y el acuerdo de la Junta respecto a la financiación autonómica ya lo conocemos. Falta saber qué está dispuesto a hacer el Gobierno para cumplir lo firmado".