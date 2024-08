Toque de atención a los concejos por el abuso que cometen con contratos de festejos: lo que les dice la Sindicatura

Correctivo de la Sindicatura de Cuentas a los ayuntamientos asturianos por el procedimiento utilizado para contratar en materia de festejos (fiestas populares, festivales, cabalgatas, etc). El órgano fiscalizador del Principado advierte de que en la administración local se abusa en cierta medida de las contrataciones menores, es decir, de las que se pueden hacer directamente y sin publicidad ya que su valor es inferior a 40.000 euros, en el caso de obras, y a 15.000€ en suministros o servicios, ambas sin IVA.

Es lo que figura en el último informe aprobado de fiscalización del sector público local asturiano referido a 2022 y en el que la Sindicatura ha incluido objetivos concretos para las áreas de festejos municipales. La inspección ha alcanzado a 97 de 132 ayuntamientos, mancomunidades y parroquias rurales y ha revisado 44.009 contratos de algo más de 261 millones de euros en total.

Respecto a la contratación en materia de festejos la Sindicatura aporta tres advertencias. Una es la referida a los contratos menores porque se utilizan de "forma recurrente". Y advierte de que en ocasiones deberían haberse utilizado "otros procedimientos de contratación" que respetasen los principios básicos de la ley de Contratos del Servicio Público. Cita de ejemplos casos de los ayuntamientos de Avilés, Cangas de Onís, Carreño y Villaviciosa en distintos eventos.

Una segunda advertencia es sobre los contratos sin publicidad por razones de exclusividad, pero sin haber sido ésta justificada. En concreto son dos del Ayuntamiento de Corvera realizados de tal forma, pero que incumplían los requisitos para ello. También hay reproches a los contratos de patrocinio suscritos, en este caso, por Avilés y Llanera ya que, según la Sindicatura, "no contienen la documentación adecuada y suficiente que permita acreditar la equivalencia entre las prestaciones de las partes y, por tanto, la onerosidad del contrato". Se obvió además en ambos procedimientos el precio de cada medida publicitaria y cómo se calculó el precio del contrato.

Reproche general

En el punto de mira de la Sindicatura de Cuentas no está solo la contratación menor en materia de festejos, sino también otros procedimientos en general de las entidades locales asturianas. Al respecto, el órgano fiscalizador habla de casos en los que la cuantía excede de la requerida para una adjudicación directa (Langreo y Tineo); 9 entidades (Gozón, Langreo, Navia ,Tineo, Divertia, Fundación de Cultura y Universidad Popular de Gijón, Fundación de Cultura de Oviedo y Patronato Deportivo de Gijón) usaron de "forma recurrente" tal procedimiento cuando deberían haber optado por otro que respetase la ley; y también se detectaron algunas "incidencias" por falta de publicación de diversos contratos.

En general, la Sindicatura de Cuentas emite hasta seis recomendaciones que deberían cumplir los ayuntamientos de la región, además del resto de entidades, para mejorar los procedimientos de contratación. La primera alerta es la "concentración" en las mismas personas de "funciones muy relevantes" para preparar y adjudicar los contratos menores, e insta a evitar y a diversificar tal tarea entre más personal para "incrementar el nivel de objetividad". Aconseja la Sindicatura incluir, aunque no es necesario, un cuadro comparativo que ayude a explicar la puntuación que se otorga a cada oferta de contratación y que motiva su elección. También reprocha a las administraciones locales que valoren las ofertas teniendo en cuenta el IVA, algo que no debe ser así, pues "de lo contrario vulneraría el principio de igualdad de trato".

Para una mayor transparencia el órgano fiscalizador asturiano avisa que los contratos menores deberían ir acompañados de un informe o estudio económico que explique cómo se ha calculado el presupuesto. Y también, en aras del principio de competencia, en este tipo de contratos sería "aconsejable" pedir al menos tres ofertas y si no, explicar por qué no se han solicitado. Finalmente, la Sindicatura de Cuentas advierte de que en los contratos menores "más allá de la conformidad del responsable del contrato en las facturas revisadas, no consta documento alguno que acredite su ejecución satisfactoria". Y pide que se incluye un informe que acredite que el contrato se ha cumplido en los términos pactados.

El sector sanitario asume en un 78,5% las recomendaciones para sus procedimientos El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha aprobado también el informe de fiscalización sobre el seguimiento de recomendaciones específicas en el ámbito de la salud. El trabajo comprobó el grado de cumplimiento en diversas áreas y centros hospitalarios entre 2006 y 2022. Para la obtención de la información, la Sindicatura de Cuentas puso a disposición de los fiscalizados cuestionarios que incluían la totalidad de las recomendaciones para que contestasen sobre la situación de cada una. Así las cosas, en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones, la administración del Principado aplicó de forma íntegra o parcial 18 de las 28 válidas, lo que representa un grado de cumplimiento del 64,29 %. De las recomendaciones que no fueron aplicadas (10), 4 fueron tomadas en consideración y 6 no se compartieron. En general, el grado de aceptación de las recomendaciones es "elevado", de un 78,57 %.

