Crónica de un Descenso en el tren piragüero: "Es muy cómodo, te olvidas del coche y ves el recorrido"

El tren fluvial del Sella es para disfrutarlo. Cómodos sillones, decorado de madera, lámparas, libros, y lo mejor, un recorrido privilegiado que recorre el río y permite seguir el Descenso de la mejor forma en tiempo directo.

"En el tren se lleva de otra manera, más cómoda", describió Isabel Cayarga, a la que acompañó su amiga Rocío Blanco. Cuentan que llevan acudiendo a la prueba desde muy pequeñas: "Somos de Cangas de Onís, pero ésta es la primera vez en el tren, está genial, seguramente repetiremos". También los hubo que se estrenaron, no solo con el tren, sino con la celebración en general, como David González. "Tiene delito, nunca había venido y soy de Asturias”, bromeó. Es de Gijón y explicó que eligió el tren para poder disfrutar junto a su familia: "Vienes aquí, te olvidas del coche, te llevan, ves el recorrido, luego te traen, es muy cómodo, yo desde luego lo recomiendo".

El vagón de autoridades, entre ellas, Víctor Manuel y el presidente Adrián Barbón. / Principado

Otros que también se presentaron al Descenso del Sella por primera vez fueron Laura Real y Enrique Courido, de Alicante. "Es la primera vez que venimos a la prueba, yo soy un enamorado de Asturias, vengo casi todos los años, y sentía que ya me tocaba estar aquí". Para hablar tuvo que dejar por un rato de la bebida bien fresca que se estaba tomando y que agradeció mucho después de cantar el "Asturias patria querida" a pleno pulmón. "Me pareció que el tren hacía más espectacular, poder seguir todo el recorrido así me parece muy curioso y que añadía mucho valor a la prueba", destacó. No faltó el vagón de autoridades, con dirigentes regionales, alcaldes, el pregonero (Víctor Manuel), entre otros. Todos disfrutaron de la comodidad del tren.

Laura Real y Enrique Courido, en el tren fluvial del Sella / A. P.

Fue otra manera diferente de vivir en Descenso Internacional del Sella, que contó con una amplia cobertura en LA NUEVA ESPAÑA y numeroso material multimedia.

LNE

