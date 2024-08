Los retrasos en la PAC llevan "al límite" a los ganaderos asturianos: "Es inconcebible"

Desesperación en el campo asturiano por las decenas de ganaderos y agricultores que a día de hoy aún no han cobrado las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) del año pasado, pese a haberse cerrado el plazo para ello el pasado 30 de junio. Las organizaciones ASAJA y COAG han puesto el grito en el cielo porque entre los afectados figuran decenas de jóvenes que se incorporaron en el año 2022 a la actividad agraria y que pidieron derechos a la reserva, pero aún no han cobrado la ayuda básica de renta. Una situación que tachan de "inconcebible", al tiempo que advierten de que muchas explotaciones en Asturias "están al límite" si se tiene en cuenta la gran importancia de la PAC para su subsistencia, porque sin ella "las cuentas no salen".

Y lamentan: "Gran parte de los afectados por el impago de las citadas ayudas no han recibido ningún tipo de explicación o notificación de la administración acerca del motivo por el que se han retrasado los pagos". Entrado ya agosto, los profesionales asumen que ya no verán el dinero pendiente ingresado en sus cuentas hasta el próximo septiembre.

El malestar de las organizaciones agrarias es mayor después de que el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, destacase recientemente que la Comisión Europea permitirá pagar el 70% del anticipo de la ayuda directa de la PAC 2024 y que en las medidas del área de Desarrollo Rural se podrán adelantar hasta el 85%. "Este anuncio no supone ninguna novedad. Parece que el señor Consejero desconoce que en la campaña 2023 ya existió esa posibilidad de anticipar ese 70% ahora anunciado. Consideramos sin duda una buena noticia para los agricultores y ganaderos asturianos que en el año 2024 puedan recibir un adelanto de la PAC, pero no podemos olvidarnos de ninguna manera que este anuncio se contradice y choca con la realidad de muchos perceptores de ayudas de la campaña 2023 que a día de hoy no han cobrado gran parte de sus ayudas", insisten.

Las organizaciones advierten de que "de poco sirve" poder acceder por anticipado a los fondos si luego fallan la gestión y tramitación de unas ayudas que en Asturias rondan los 96 millones de euros y benefician a unos 9.000 profesionales. ASAJA y COAG han sostenido en varias ocasiones que la gestión de las ayudas PAC por parte del Principado en la última campaña ha sido "la peor de los últimos años" y explican: "Llevamos denunciando esta situación de forma reiterada y sistemática y seguiremos haciéndolo para que se conozcan las situaciones reales a las que se enfrenta nuestro sector".

En el Gobierno asturiano no se ven las cosas de estas manera y siempre han defendido la buena gestión de la PAC en los últimos meses. El cierre de la campaña el último 30 de junio sirvió a la Consejería de Medio Rural para hacer balance, cuando cifró en cerca de 88 millones las ayudas pagadas. Unos datos que, según el departamento, reflejaron que la reforma de la PAC no fue perjudicial para la región.

Uno de los retos ahora es adaptar la nueva PAC a las características territoriales de Asturias y a las singularidades del sector. No se pueden olvidar las movilizaciones de todo el campo en Europa contra las cargas burocráticas impuestas desde Bruselas y algunas normativas "ajenas" y "contrarias" a la realidad de los territorios, a la par que inasumibles por agricultores y ganaderos. Todo se saldó con el compromiso de la UE de simplificar trámites y adaptar los requisitos a la singularidad de los sectores en cada región. El Principado destaca que algunas peticiones, como las relativas a la simplificación de las anotaciones exigidas para el ecorregimen de pastoreo o a las condiciones del de siega, ya han sido atendidas.

En todos estos meses la tramitación de la PAC ha sido un gran desafío para los agricultores y ganaderos, quejosos de la complejidad creciente y la excesiva burocracia. De hecho, el Ministerio de Agricultura amplió el plazo de tramitación del 31 de mayo al 15 de junio para permitir que todo el mundo pudiera cumplir, tal y como pidió ASAJA. En Asturias, si bien complicados y polémicos han sido los pagos de la campaña anterior, no ha sido así la tramitación de la del próximo año. A principios de junio la práctica totalidad de los beneficiarios ya había podido realizar la solicitud.

Pagos en Asturias Pagos directos. El importe total de pagos al 30 de junio pasado alcanzó los 62.187.818 euros y superó el balance de 2022, pese a la bajada del número de profesionales beneficiarios, según el Principado. Ese descenso responde a la aplicación de una normativa nacional que exige a los ganaderos tramitar las ayudas en aquella comunidad autónoma en la que tengan mayor superficie a disposición de su explotación. Los pagos se desglosan en ayuda básica a la renta a y pago redistributivo, con más de 25,9 millones; ayudas asociadas a la producción ganadera, con más de 23,5 millones; ecorregímenes, más de 10,3 millones; y ayuda complementaria para jóvenes, de 2,3 millones. Ayudas del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. En total se abonaron 26 millones, de los cuales más de 18,7 se correspondieron con las ayudas para zonas con limitaciones naturales u otras específicas, mientras que la producción ecológica alcanzó en la campaña de 2023 los tres millones.

Suscríbete para seguir leyendo