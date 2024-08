Análisis de la reacción de Barbón a la maniobra socialista en Cataluña: ecos de un silencio de 72 horas

"No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Tenemos definida nuestra postura en materia de financiación y me debo a los acuerdos alcanzados". Así plasmó este viernes el presidente del Principado, Adrián Barbón, su posición sobre la independencia fiscal que Pedro Sánchez ha aceptado conceder a los separatistas catalanes a cambio de que hagan presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Lo hizo tras 72 horas de absoluto silencio en las que le llovieron las críticas por no interrumpir sus vacaciones en mitad de una crisis de esta calado. Oposición, expresidentes regionales, empresarios y sindicatos rellenaron el silencio presidencial durante esos días en los que sí hablaron los otros 16 líderes de ejecutivos autonómicos. Todos opinaron lo mismo: la última cesión del presidente del Gobierno es un ataque frontal a los intereses de Asturias y de casi toda España.

Apenas 24 horas después de tener conocimiento del acuerdo, comenzaron las reacciones. La primera en salir a la palestra fue la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que apenas se mojó, en una actitud que muchos vincularon al temor a incomodar a la dirección nacional del PSOE. Y nadie habló lo suficientemente claro hasta que apareció en escena el consejero de Hacienda, que tuvo que suspender su baja por paternidad mientras Barbón seguía de vacaciones para explicar alto y claro el rechazo del Ejecutivo autonómico a los planes de Pedro Sánchez. "Los principios de solidaridad e igualdad son inquebrantable", aseveró.

Habían pasado ya 24 horas desde que se conociera el pacto entre el PSOE con ERC y las críticas a Barbón, que seguía ausente, iban en aumento. El presidente del PP, Álvaro Queipo, lo vio claro y cargó sin miramientos, quizás con más dureza que nunca, contra el líder del Ejecutivo, al que acusó sin miramientos de plegarse ante Ferraz en vez de defender los intereses de Asturias. Pero, sin duda, lo que más evidente hizo la ausencia de Barbón fueron las palabras de tres de sus cuatro antecesores socialistas vivos, que cuestionaron como nunca antes el pacto aceptado por la dirección de su partido. Los expresidentes Juan Luis Rodríguez–Vigil, Antonio Trevín y Javier Fernández alertaron incluso de que "están en peligro la sanidad y la educación". Fernández. En Madrid, mientras tanto, Sánchez defendía las concesiones a Esquerra aludiendo que son "buenas para España y Cataluña". Nadie en su ejecutiva osó ni siquiera matizarle. El principio de acuerdo salió adelante con el voto a favor de todos los miembros de este órgano de la formación, salvo una abstención.

El miércoles, sin noticias de Barbón de nuevo –Queipo lo acusó entonces de "indigna y vergonzosa complicidad" por guardar silencio–, entró en juego de nuevo la vicepresidenta y presidenta en funciones, Gimena Llamedo, quien defendió que Asturias "no apoyará limitaciones a la solidaridad". Ese mismo día, el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García Page instó al PSOE a "no tolerar" un pacto "indefendible". Y la patronal asturiana puso el grito en el cielo. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, impulsó un comunicado en el que alertaba de que "se está atentando contra la igualdad y solidaridad entre regiones". En la misma línea se mostraron las cámaras de Oviedo, Gijón y Avilés –Carlos Paniceres, Félix Baragaño y Daniel González, respectivamente– al denunciar que el "cupo" catalán "debe consultarse a los ciudadanos" y que "Asturias saldrá perjudicada". Por su parte, Ana María Rodríguez, de CC OO, reclamó que "la región tiene derecho a elegir que no haya discriminaciones", mientras que Javier Lanero, de UGT, alentó al Principado a "iniciar negociaciones con el Gobierno" para obtener un acuerdo similar al catalán.

El jueves, aún sin presencia de Barbón, volvió a hablar el consejero de Hacienda, quien insistió en que el Principado está en contra del "cupo" porque "supondría una merma" de los recursos del Estado. Ese mismo día, los socios del Gobierno Asturiano de IU manifestaron su preocupación por el acuerdo. Xabel Vegas, su portavoz, advirtió de que "la distribución es una línea roja".

Finalmente, el viernes, Barbón apareció en la sala de prensa de la sede de Presidencia, acompañado por casi todo su gobierno, con una escena cuidada y después de que el Principado anunciara a bombo y platillo su "regreso" en redes sociales. Esas redes a las que el Presidente es tan aficionado, pero en las que tampoco quiso esta vez romper su dilatado y cuestionado silencio.

