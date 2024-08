El PP pasa a la ofensiva y quiere que la Junta se pronuncie para "defender" Asturias de Sánchez

Consideró necesario el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, volver a dar explicaciones sobre su sonoro y polémico silencio de tres días, por estar de vacaciones, respecto al acuerdo sobre financiación alcanzado entre el PSC y ERC para que el socialista Salvador Illa mande en Cataluña. Lo hizo Barbón ante los suyos este domingo, en la fiesta del PSOE, en La Camperona (San Martín del Rey Aurelio). "Estuve doce días de vacaciones contando sábados y domingos. Lo hice simplemente porque no soy ningún superhéroe. Todos necesitamos descansar. Algunos se equivocan cuando sostienen que la fortaleza de los partidos depende de quienes lo encabezan en cada momento", señaló. Para acto seguido presumir: "Durante mi ausencia hemos tenido a una mujer al frente de la presidencia, la primera en la historia de la región que asume esa tarea". No se olvidó de responder, además, a las críticas del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, al que se dirigió como "líder provisional de la derecha en Asturias". El popular acusa a Barbón de anteponer lo que dice Pedro Sánchez al interés de los asturianos. Ahí el Presidente del Principado fue implacable: "No pienso aceptarle ninguna lección sobre cómo hay que defender Asturias. ¿Dónde estaba él cuando su partido votaba en contra de las pensiones que tanto importan en Asturias? ¿Dónde estaba él cuando su partido votó en contra de la subida del salario mínimo interprofesional o cuando votan en contra de medidas de igualdad en el Congreso? ¿Dónde estaba él cuando se privó a Asturias en una votación en el Congreso de 156 millones de euros de objetivo de déficit? Mi compromiso con Asturias es claro y está reconocido".