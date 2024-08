Queipo ve a Barbón "vago, tibio y dubitativo" ante el pacto en Cataluña

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se declaró ayer "tremendamente sorprendido" ante las declaraciones de Adrián Barbón "72 horas después de que todos conociéramos cuál era el preacuerdo" entre el PSC y ERC. "Al fin habló, pero fue para mostrarse vago, tibio y yo creo que incluso dubitativo", dijo. Queipo se refirió a este asunto en un acto público en Gijón. El líder popular asturiano opina que la tardanza de Barbón en pronunciarse se debe en realidad a que "ha estado esperando a ver lo que hacía el resto del Planeta para colocarse lo mejor posible, no en el terreno nacional, sino dentro del PSOE", pensando en posicionarse en el escalafón socialista "en vez de en defender a Asturias".

El dirigente popular sostiene que, con la actitud del presidente, "hemos estado indefensos y seguimos indefensos", sin que nadie sepa qué medidas prevé tomar el Principado ante el acuerdo con concesiones fiscales a Cataluña para lograr la investidura de Salvador Illa. "No lo han dicho porque no piensan hacer nada. Es más, me preocupa una declaración que hizo ayer el presidente, que es que los diputados nacionales del PSOE obedecen a la dirección nacional. Esto es inaudito. Yo creía que los diputados socialistas asturianos, al igual que los diputados populares asturianos, defendían a Asturias, que es quien les vota". Queipo considera que ese posicionamiento de Barbón respecto a la disciplina de voto de los diputados socialistas asturianos fue "un desliz" del presidente asturiano "que deja ver la realidad que esconde todo este sistema socialista que tenemos en Asturias, que es que aquí están obedeciendo a un único amo, que es Pedro Sánchez".