Sara Torres, autora de una prodigiosa y cautivadora obra literaria, "Asturiana del mes"

Sara Torres Rodríguez de Castro (Gijón, 1991) es, sin duda, la escritora de moda, el fenómeno editorial del año, arrasa con su escritura y su personalidad, toda inteligencia y ternura, como su literatura. Es la cronista contemporánea del deseo, del placer y la seducción. Con ese título publicó en abril su segunda novela, "La seducción" (Reservoir Books, 2024), que ha propulsado su carrera literaria. Hace un par de años cambió el paso, dio un saltó de los versos a la narrativa, publicó su primera novela, "Lo que hay" (Reservoir Books, 2022), y se cubrió de éxito. Este está siendo un año vertiginoso: está trabajando ya en la adaptación cinematográfica de "Lo que hay" y en diciembre viajará a México a presentar sus libros, que se editarán allí y, luego, en más países. "Vienen nuevas aventuras", se prepara Sara Torres. Por su prodigiosa escritura, por la firmeza de sus convicciones vitales y literarias y por su determinación para avanzar en ellas, LA NUEVA ESPAÑA la ha distinguido como "Asturiana del mes" de junio. "Junio me encanta, es el mes de mi cumpleaños", agradece la escritora, que el pasado 24 de junio cumplió los 33.

En lo personal 2024 también es un año agitado para Sara Torres, con una mudanza de Barcelona a Madrid que espera que la acerque a Asturias. En Villaviciosa, cuenta, se está construyendo un refugio, para disfrutar de los placeres tranquilos, para escribir y para recibir a sus amigas. Estudió Filología en la Universidad de Oviedo y sigue manteniendo el vínculo con la institución, especialmente con las profesoras del máster de Género con las que se formó. Cada año intenta reencontrarse con ellas.

Con apenas 23 años, Sara Torres ganó el premio de poesía juvenil "Gloria Fuertes" con su ópera prima, "La otra genealogía" (Ediciones Torremozas, 2014). De niña estudió en el colegio Santo Ángel, luego en el Liceo La Corolla. A los 16 años ganó su primer certamen literario, el de la Asociación Cultural Arcángel San Miguel, de El Franco, con un cuento de Navidad. Estudió Filología en Oviedo y en 2012, con una beca "Erasmus", se fue a Londres, a seguir formándose en la Queen Mary University. Pasó siete años en el Reino Unido, dos en Alemania, se instaló en Barcelona, lleva una vida nómada, y más ahora, inmersa en compromisos literarios y colaboraciones con amigas, como la cantaora Ángeles Toledano, con quien ha colaborado en su último álbum discográfico.

Reconoce que tanto ir y venir "tiene algo de cansado, pero hay algo que engancha: duermo mejor en los hoteles y me siento saludable viajando; es una vida muy bonita porque allá donde voy siempre se abre una conversación entre amigas".

La literatura de Sara Torres tiene mucho de diálogo, con ella misma y con las demás. "Cuando una abre una conversación consigo misma y se atreve a ser sincera, la conversación queda abierta para que otras personas puedan entrar", dice. Las amigas son muy importantes para Sara Torres, su literatura es vivencial, militante desde su lesbianismo, habla de afectos y amores entre mujeres, pero los lazos entre ellas van muco más allá de las relaciones sentimentales o sexuales. "Cuando vives sola desde tan pequeña hay una comunidad de amigas que es la que te sostiene y así vamos haciendo mundos, y también laboralmente nos hemos enseñado mucho", les reconoce.

Ella está contenta con lo que ha logrado hasta ahora: "Cuando empezaba a escribir no tenía ninguna expectativa respecto a la visibilidad, pero sí respecto a la escritura. Con ‘La seducción’ he conseguido una escritura que no renuncia a la complejidad y lo filosófico, pero trabajada desde la belleza, como algo accesible".

Torres: "Estoy buscando la forma de volver a Asturias y participar de forma activa en la vida de la comunidad"

Sara Torres, con su antigua profesora Natalia Cueto, en la librería El Bosque de la Maga Colibrí, de Gijón, en 2022, en la presentación de su primera novela, "Lo que hay" / Marcos León

Sara Torres ha recibido encantada la noticia de la concesión del título de "Asturiana del mes" de junio de LA NUEVA ESPAÑA. "Me parece precioso, porque el periódico ha sido el espacio donde empecé a publicar artículos de opinión, donde aprendí el formato del artículo; es el periódico que ha recogido mi vida desde pequeña, el premio tiene una parte entrañable y familiar, estoy muy agradecida y me hace una gran ilusión que llegue cuando estoy buscando la forma de volver a Asturias y participar de forma más activa en la vida de la comunidad". Admite que su relación con el espacio de su niñez y su primera juventud tiene "una parte nostálgica", que le cuesta reconocer los lugares que compartió de pequeña con tantas personas que quiso y que ya no están, con su abuela, su madre. Este agosto buscará refugio en Asturias, tras tanta exposición mediática.