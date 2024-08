"Mucha sidra, comida para aguantar el día y sentimiento de pertenencia": el Xiringüelu da el pistoletazo de salida con ganas de pasarlo bien

El Xiringüelu 2024 ha arrancado otro año más con el objetivo de “que la gente disfrute con familia y amigos, es la fiesta de la fraternidad” , asegura el David Álvarez, alcalde de Pravia, que ha dado la bienvenida a los presentes a una de las fiestas más esperadas del año en Asturias.

Ante la adrenalina del ambiente festivo y el terreno, las consignas desde los servicios médicos son claras: "Que todo el mundo se hidrate bien y que tenga mucho cuidado a la hora de andar con zapato no adecuado”, aconsejaba antes de arrancar Alexis Varela, coordinador de los servicios médicos y sanitarios, aconseja a los asistentes. No queda fuera el toque de atención ante los excesos en una fiesta donde no falta la sidra ni las bebidas de alta graduación: “El factor más importante es el grado de intoxicación que pueden tener por el tipo de bebida alcohólica o sustancias”, añade.

Los primeros visitantes han llegado al prau Salcéu temprano, como es costumbre, y cargada de bebida y comida para ser los primeros en coger sitio. Clara Cuervo y Carmen Fernández, dos jóvenes de Pravia y pertenecientes a la peña La Jungla, adelantan lo indispensable en el Xiringüelu: "Lo que no puede faltar en el Xiringüelu es la sidra, pero también hace falta comida para aguantar todo el día".

Borja Castro, de la peña Tacoloco, asegura que lo mejor del Xiringüelu es "el sentimiento de pertenencia hacia la fiesta, el amor a esta tradición. Esté donde esté, la mejor fiesta siempre será el Xiringüelu".

Los ánimos a escasas horas del inicio de la edición de este 2024 están por las nubes y los visitantes admiten "tener muchas ganas este año", vienen "a pasarlo lo mejor posible", a pesar de que a alguno todavía arrastre las consecuencias de Les Piragües.

Puesta a punto de la seguridad

Servicios sanitarios, el Ayuntamiento de Pravia , la cofradía y los cuerpos de seguridad, han preparado un amplio dispositivo que pretende mantener el orden y la seguridad en el recinto. El dispositivo sanitario consta de un hospital de campaña que pretende reaccionar cuanto antes a cualquier incidente que pueda ocurrir durante el día. Varela comenta: “El hospital móvil está preparado para atender todo tipo de situaciones antes pacientes críticos”

Miguel Romano, jefe de seguridad y emergencias, detalla el despliegue de seguridad con el que han contado este 2024: “Estamos alrededor de unas 400 personas trabajando in situ”. Eso sí, con el objetivo en el punto de mira de que "la fiesta y la gente tienen que ser los protagonistas, venimos a pasarlo bien”, como asegura María Navarro, miembro de la Cofadría Xiringüelu.

La coordinación entre todos los campos pretende que todo el mundo disfrute y el día se desarrolle con normalidad.