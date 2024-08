El turismo se congela y se reinventa en Asturias: ¿qué está pasando?

"Hay mucha disponibilidad todavía. Los días de lluvia no han ayudado este año con el turismo. No sé si habrá bajada, pero será difícil igualar las cifras del año pasado". Es el sentir de Jaime García, presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias y propietario de diversas casas de este tipo, que habla claramente de un sensible retroceso de visitantes en lo que va de verano. Una visión compartida por buena parte del sector, aunque con matices de todo tipo. Juan José Fernández Gutiérrez, propietario de la Casa Rural Madre Pepa, en Cabrales, asegura que no percibe tanto una caída como "un cambio de costumbres". "En julio y agosto estamos completos. Notamos un cambio en cuanto al número de días que los grupos o familias alquilan las casas. Los alquileres han subido y los días se han reducido. No hablaría de un retroceso notable", apunta. Los profesionales sí coinciden en que el tiempo también está condicionando este verano sobremanera la llegada de visitantes a la región.

El año pasado fue el mejor de la historia en afluencia de visitantes al Principado, y los comercios y empresas que viven del turismo esperaban los mismos resultados o mejores para 2024, al igual que el Principado, que vaticinó unas cifras de récord otra vez. Pero a estas alturas, no parece que eso vaya a ser posible. Alejandro Lorences, del Hotel Pugide, en Puertas de Vidiago (Llanes), cree que "la tendencia es que los precios suben". "Y eso hace que el cliente sea de otro tipo y puede llegar a provocar descensos en las llegadas", sostiene este profesional.

De ahí que los alojamientos alternativos cojan fuerza. En Gijón, uno de los núcleos turísticos por excelencia de la región, el camping Deva se encuentra "prácticamente completo", según su director, Antonio Amieva. "Las reservas de alojamiento para agosto se aproximan al 90%, con expectativas de alcanzar prácticamente el 100%", afirma Amieva. Cree que el clima suave, las conexiones aéreas y el AVE están "revalorizando y posicionando" a la comunidad como un destino preferente. "El Norte de España, y Asturias en concreto, han pegado un tirón en calidad y presencia en los mercados internacionales. Asturias es un refugio climático que la gente valora mucho porque pueden dormir bien y hacer actividades sin sufrir las olas de calor", apunta.

Según José Alonso, fundador y CEO de la empresa Buendía Tours, el sector de las visitas turísticas es uno de los que más se beneficia de esta transformación de comportamientos de los turistas. "Constatamos un cambio de tendencia clara hacia el Norte como destino por parte del turista o excursionista nacional, cada vez más desestacionalizado. A Asturias, como destino, le viene bien que el turista viaje más y amplíe su foco, que no todo se reduzca al clásico ‘sol y playa’ y decida visitar otros monumentos y atracciones", explica.

La gastronomía siempre ha sido uno de los grandes atractivos a la hora de visitar Asturias y para Sandra Manzano, del restaurante Casa Marcial, y Marcos Morán, del restaurante Casa Gerardo, los comensales que acuden a sus locales se están manteniendo aproximadamente en niveles muy similares a los del pasado ejercicio, aunque hay algunas diferencias entre ellos. Manzano, por ejemplo, piensa que la ubicación del local del que es encargada, en Arriondas (Parres), además del reducido tamaño con el que trabajan, hace que las mesas de Casa Marcial siempre estén llenas. "En agosto, muy mala tiene que ser la cosa para no llenar. En estas primeras semanas siempre hay mucha gente de vacaciones. Además, tenemos mucho turismo nacional, aquí hay mucha segunda vivienda, y tenemos mucha gente de Madrid, especialmente, de algunos otros sitios, Barcelona o así, pero Madrid lo que más", explica.

"La forma de hacer turismo ha cambiado: se viaja menos días, pero los niveles se mantienen", indica el gerente de una casa rural

Marcos Morán es algo más cauto a la hora de valorar la afluencia de turistas en verano, aunque dice que en el local que regenta, Casa Gerardo, en Prendes (Carreño), mantienen números muy similares a los del año pasado. "Nosotros cerramos julio con cifras muy parecidas al año pasado, pero es verdad que hay inquietud, porque da la sensación de que se está parando la cosa un poco". "Pero nosotros, de momento, estamos tranquilos porque nos mantenemos", añade. Al preguntar por qué tiene esa sensación, Morán cree que es por el propio comportamiento humano, y las ganas de salir que había tras la crisis del covid, que ahora se están olvidando: "En años anteriores aún quedaba esa espuma de la era de después del covid, que la gente tenía muchas ganas de salir, y ahora ya se está pasando, y el nivel de gente que viene es más natural, puede que sea solo eso".

Otro de los motivos para justificar esa sensación de menos turismo, se encuentra en el clima. Para los comercios locales, muy dependientes del buen tiempo, se nota más el efecto y se resienten por la disminución de visitantes. Uno de esos establecimientos afectados es Helados Los Valencianos, en Avilés. Su responsable, Román Guillem, acusa el mal tiempo como uno de los motivos principales de esta tendencia. "Este año el tiempo ha afectado un poco porque no ha sido un verano como el del año pasado. Aun así, esperamos que a partir de agosto la cosa cambie y se empiece a notar un poco más el turismo para así poder recuperar lo que hemos perdido sobre todo en el mes de junio", afirma este profesional. Empresas de alquiler de transporte, como Bicisendadeloso, también han visto cómo el mal tiempo ha influido durante el mes de julio y esperan un "agosto de buen tiempo y cielo despejado" para que los visitantes se animen con las bicicletas y no tener más pérdidas, afirmó Anais Carú Cornejo, encargada de la empresa. Empresas de alquiler de vehículos no se han visto en las mismas circunstancias, pues muchas reciben a los turistas en el propio aeropuerto y los niveles se han mantenido, como es el caso de Hello Rentacar. "Nos encontramos a la espera de ver qué sucede en agosto", comentó Romina López, su portavoz.

Asimismo, las abundantes tormentas de estas semanas pasadas han hecho que el río Sella se encuentre en perfecto estado para los turistas más aventureros, que siempre encuentran el momento para alquilar una canoa y disfrutar de la experiencia, así lo constata Ricardo Soto Zaragoza, que cada día recibe cientos de viajeros dispuestos a refrescarse en uno de los ríos más emblemáticos del Principado. "En actividades de aventuras, el turismo siempre responde, pero sí que es verdad que ya no se ven colas a las puertas de restaurantes", afirma Soto, que dirige la empresa Ranasella. Pero, este tipo de actividades no son las únicas que se ven beneficiadas.

Los museos son otro de esos lugares influenciados por el temporal. Alba Rodríguez, del Museo Etnográfico de Quirós, lo explica: "El tiempo nos influye mucho. Cuanto peor está el clima, como hoy, que está nublado, más gente nos entra, pero si hace bueno y está soleado, la gente se marcha a la playa y se queda medio vacío". Tal y como cuenta Rodríguez, el nivel de afluencia se mantiene "prácticamente idéntico" al año anterior. En la misma línea habla María Teresa Lana, del Ecomuseo de Somiedo. "Julio no es el mes más lleno, pero se mantiene. Y, como además llovió un poco, la gente vino más", asevera. "Es un museo con bastante turista internacional, sobre todo en mayo y junio, y la media se mantiene", asegura la encargada del Ecomuseo de Somiedo.

Pero, como bien se sabe, nunca llueve al gusto de todos. Hasta ahora, las sensaciones son diversas. Los datos indican que el verano está siendo, para casi todos, positivo. Sin embargo, todavía queda agosto para volver a batir récords. Aunque hay ciertos aspectos en los que se coincide, como la gran capacidad del Principado para convertirse en un referente turístico nacional, gracias a su condición de refugio climático en verano, la gran calidad de la gastronomía asturiana o las diferentes oportunidades que ofrece. El sector turístico reclama un mayor amparo por parte del Gobierno regional, además de mayor calidad en el transporte que llega a Asturias y una mejora en los métodos de acceso a transporte, para que todas las personas de todas las edades puedan disfrutar de Asturias.

