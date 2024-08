Los afectados por parques de baterías ven "insuficientes" las limitaciones del Principado

"Afrontamos un boom ante ausencia de regulación. El Gobierno ha pausado el proceso y vamos a sentar las bases para que sea posible de forma ordenada". Estas fueron las palabras del consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, Ovidio Zapico, durante su visita de ayer a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) respecto a la suspensión de las tramitaciones de los parques de baterías de Asturias en suelos no urbanizables. El anuncio de la decisión de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (Cuota) se produjo el pasado miércoles, horas antes de que Zapico anunciara a los vecinos afectados de Ques (Piloña) que los parques no se ubicarán solo en terreno industrial. Sin embargo, los colectivos vecinales que reclaman que las instalaciones de almacenamiento de energía no se construyan cerca de áreas pobladas, que ya son nueve, califican las restricciones de "insuficientes" y recelan de su aplicación.

"La distancia a las viviendas respecto al parque de baterías es muy pequeña. Hasta la primera casa hay apenas 300 metros, por lo que quedaría muy por debajo del mínimo planteado". Son las palabras de Francisco Redondo, vecino de Santiago de Ambiedes (Gozón), que considera que la distancia fijada por el Principado de 1.000 metros a las viviendas es "lo mínimo exigible" para garantizar la seguridad del vecindario. En concreto, la instalación de almacenamiento de energía se conectaría a la subestación eléctrica de Tabiella.

"Hicimos alegaciones y nos reunimos con el alcalde para que la promotora tenga en cuenta que los vecinos no lo queremos cerca", declara Redondo, que alertó que la zona donde se pretenden instalar las baterías "carece de saneamiento". "Los parques de baterías tienen muchísima seguridad, pero si se produce un incendio, que podría pasar, puede provocar una gran catástrofe", advierte el gozoniego, para quien la transición energética "es algo necesario" aunque matizó que "no todo vale". "Si se cede en esto, se pierde todo", recalca Redondo. Y añade: "Hacerse, se van a hacer. Queda saber dónde".

Categórica como Redondo se muestra Vanesa García, integrante de la plataforma de Oviedo, donde se pretenden instalar parques de baterías en Arenales, San Esteban y La Manjoya. Según García, la postura de Zapico "es ambigua" y además critica que Nieves Roqueñí, consejera de Industria, declarase que los parques "son necesarios y que se van a hacer, pero sin argumentar por qué". "Reclamamos que nos den cifras de la depreciación que podrían sufrir nuestros terrenos y viviendas, así como por el peligro y contaminación que conlleva", declara García, que exige que se celebre una mesa en la que se reúnan representantes de los afectados, empresas y administración para que "se dialogue y se llegue a un consenso. No queremos imposiciones". Respecto a las distancias mínimas planteadas, la ovetense consideró "ideal" aunque "mínimo" los 1.000 metros a cualquier vivienda o edificación. "Medio kilómetro para ganadería es insuficiente. Los ruidos causan malestar y nerviosismo a los animales" asegura García. Y señala de nuevo los posibles riesgos de incendios y la contaminación causada por el agua empleada para enfriar las baterías: "Si se filtra en la tierra, contaminaría acuíferos". "Vamos a seguir haciendo ruido. Creen que nos han engañado, pero seguiremos luchando", remata.

En Siero, la distancia también es la principal preocupación vecinal. "De momento no veo un planteamiento bueno", asegura Dolores Prendes, quien señala que pese a la propuesta de la Consejería de implantar los parques de baterías en suelo industrial, en el caso de su concejo, estos terrenos estarían a 250 metros de las viviendas. "No debería haber tan poca diferencia. No lo veo nada claro. Es insuficiente y queda mucho por hacer", recalca Prendes, que exige "un kilómetro de distancia mínima" respecto a los vecinos

"Debemos ser cautos. No sabemos cómo será definitivamente porque aún lo están debatiendo tanto Industria como Ordenación", indican desde la plataforma vecinal de Candamo, que critica el intento de instalar 240 baterías electroquímicas en 24 contenedores a 35 metros de las viviendas. En ese sentido, los vecinos aseveran que veían "positivo" que la normativa propuesta por la consejería que dirige Zapico indique "taxativamente" el uso incompatible del suelo urbano para los parques de baterías. "Que la empresa que quiere instalarlos en Candamo propusiese suelo urbano fue una desconsideración y un escándalo para la población", explican desde la plataforma, que considera "un primer avance" lo comunicado por Ordenación del Territorio.

Además de Gozón, Siero, Candamo y Oviedo, existen ya otras cinco plataformas: Las Regueras, Villaviciosa, Illas, Piloña y Llanera. Durante los últimos meses, los vecinos han llevado a cabo numerosas movilizaciones, logrando en muchos casos el apoyo de los ayuntamientos, que se han sumado al rechazo a los parques de baterías y han obligado a la administración a revisar la normativa, que verá la luz definitivamente a finales de año.

La oposición señala las "discrepancias" entre los socios de Gobierno La paralización de los parques de baterías en suelos no urbanizables anunciada por el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha sido recibida con disparidad de opiniones entre los grupos parlamentarios de la oposición. Rafael Alonso, diputado del PP, señaló ayer que "no hay nada definitivo". Y apuntó a la necesidad de que se dicte el decreto para regular las instalaciones. "Veremos si no surgen nuevas discrepancias entre Nieves Roqueñí y Ovidio Zapico", ironizó el diputado popular en relación a los titulares de los dos departamentos encargados. Desde Vox instaron a que el asunto se determine "por técnicos que cuenten con informes científicos y técnicos contrastados" para establecer las distancias para las instalaciones, las cuales reclaman "que no sean dañinas para el ser humano ni para los entornos donde se ubiquen". El portavoz de IU, Xabel Zapico, manifestó su apoyo rotundo a la posición del consejero Zapico: "Es una propuesta que tomamos como nuestra, apoyamos unas medidas necesarias para Asturias". Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, manifestó que la instalación de los parques "debe ser cuidadosa y respetuosa con el entorno" y ve imprescindible que se implanten en zonas "exclusivamente" industriales. Adrián Pumares, de Foro, señaló que "estaremos vigilantes" para que los parques no perjudiquen a los habitantes de las zonas rurales y manifestó que el anuncio de Zapico "tiene más que ver con la mala relación con Roqueñí". Por último, desde la FSA, Álvaro Valle señaló que los parques "son necesarios para avanzar en la descarbonización y asegurar la disponibilidad de energía", y añadió que las instalaciones "deben desarrollarse de forma ordenada".

