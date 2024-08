Desde Córdoba hasta Irlanda, el Xiringüelu manda y deja muchas anécdotas: una bailarina de ballet y reuniones de amigos cada hora para actualizar estado

"El Xiringüelu es la mejor fiesta que hay y te acompaña allá donde vayas", sentencia Borja Castro, praviano de la peña Tacoloco. La más veterana, la de El Ahorcáu, se encargó de dar el pistoletazo de salida a la romería de este año. Con el habitual muñeco ahorcado de lo más alto de la caseta y los gritos de "¡Puxa Pravia!" dio comienzo una de las fiestas más multitudinarias e imperdonables del calendario estival asturiano.

En la zona de las casetas, el ambiente fue inmejorable. Diferentes peñas de amigos, familia y conocidos cantaron juntos el "Asturias, Patria Querida" mientras muchos buscaban dónde y cómo refrescarse a medida que el mercurio se disparaba en los termómetros.

En la peña Tacoloco la tradición no se pierde año tras año. Una tradición que ha pasado de padres a hijos. El grupo elabora la sangría de sidra y también las "patricitas", unas pastas que elabora Patricia Menéndez y que ponen sabor a la romería. "Lo mejor del Xiringüelu es el sentimiento de pertenencia hacia la fiesta, el amor a la tradición. Esté donde esté, siempre será la mejor fiesta", declaró Borja Castro.

La peña La Jungla es de las que suelen tener sitio para todo el mundo. Ángela Llorca, natural de Gijón, fue invitada por primera vez a la zona de casetas este año: "Hay más unión aquí, muy buen rollo y muy buen ambiente. Estoy agradecida de que me hayan invitado, son las mejores".

En la "Xirinzone", más de lo mismo. Gente de toda España ha querido acercarse a Pravia en esta edición para disfrutar de la mayor fiesta de prau de Asturias. Un grupo de amigos de Córdoba, que vestían todos la camiseta verdiblanca del club de su ciudad, llegaron "arrastrados" por la pareja de uno de ellos: "La novia de un colega es de aquí y nos ha traído al Xiringüelu. Todos traemos la camiseta porque nos gusta, allá donde vamos, recordar nuestra tierra y animar a nuestro club, que ha ascendido a Segunda División". No fueron los únicos andaluces en el prau Salcéu este domingo, ya que se encontraron a muchos paisanos.

Se conocieron en Polonia de "Erasmus" y decidieron ir juntos al Xiringüelu. Llegaron a Pravia a en coche y se quedaron en la zona de acampada. Pedro Sánchez y Alonso Giménez, de Murcia y Linares respectivamente, disfrutaron de su primera vez en el "Xirin". "Traemos de todo: sidra, ron y calimocho. Unos bocatas para comer, sin complicaciones...". Ambos, disfrazados de bailarina de ballet, quisieron darle un toque de humor a la visita: "Hemos querido hacer un poco el tonto y disfrazarnos para echarnos unas risas".

Muchos romeros llegan a Pravia del Sur, pero el Norte también está representado en la fiesta. Ane Manzanares, vizcaína, y Ana Vázquez, de Santander, se acercaron con otras amigas de diferentes puntos del País Vasco. "Es nuestra primera vez aquí. Ana, que es de Santander, nos dijo que no podíamos perdernos el Xiringüelu y nos hemos animado". A primera hora las sensaciones eran buenas: "La fiesta tiene muy buena pinta y el sitio está muy bien".

Pero no solo hay españoles en el Xiringüelu. Ana García, una madrileña que vive en Irlanda, se desplazó desde la isla para disfrutar del "Xirin": "No me pierdo esto por nada del mundo. Ya llevo cuatro años viniendo y para mí es muy importante asistir."

Y más anécdotas. Un grupo de amigos que estudian juntos Bioquímica en Sevilla tienen una costumbre original. Cada hora, se reúnen para hacer un balance de cómo está yendo la romería. "Nos reunimos cada hora y hacemos balance. Las dos primeras horas han sido positivas, aunque conforme avance el día, esperamos que haya más unión y nos juntemos más con otra gente. Traemos sidra por doquier, que no falte de nada", explicó entre risas el gaditano Miguel Etayo.

Y así hasta casi 50.000 personas –las que se calcula que atrae la romería– con mucho que contar, celebrar y festejar, entre sidra y muy buen ambiente. El Xiringüelu de 2024 no defraudó. Empieza la cuenta atrás para el de 2025.