La calma y la buena organización, claves para afrontar las demoras oncológicas en el HUCA

Calma, paciencia, tranquilidad y buena organización. Esas son las cuatro claves a las que apeló esta mañana Emilio Esteban, el Jefe de Oncología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a la hora de afrontar las largas listas de espera que desde el año pasado se han duplicado en materia de cirugía torácica en el HUCA, motivo por el que una paciente con cáncer de pulmón hubo de esperar hasta dos meses y medio para operarse. "No son mis competencias directas, por lo que no puedo responder con certeza, pero sí diré que debe primar la calma por encima de todo", expuso Esteban. Además, añadió, que "cada caso es particular y único, pero los datos indican que la demora en las operaciones no se traduce en un aumento de la mortalidad o el empeoramiento de los pacientes".

A las largas listas de espera Esteban se refirió como "algo puntual" y, sin ser la tónica general, las demoras se han ido alargando hasta doblar el tiempo de espera en el último año. No obstante, el Jefe de Oncología espera "que se solucione a la mayor brevedad posible". Para ello, en le HUCA trabajan con equipos multidisciplinares, ya que "todos los compañeros están apoyando para recortar tiempos y adaptar el servicio a aquello que indican las guías médicas", puntualizó Esteban. Asimismo, explicó que la población asturiana es una población envejecida, por lo que la prevalencia de enfermedades como el cáncer son mayores.