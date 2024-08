Cámaras de Comercio y FADE ven "muy positiva" la Ley de Ciencia

Apoyo general de las Cámaras de Comercio y de la Federación de empresarios al proyecto de Ley de Ciencia que aprobó ayer el Ejecutivo asturiano. La norma establece un incremento anual en la financiación de fondos públicos al sistema de ciencia a fin de impulsar las actividades I+D+i en la región y garantizar la convergencia en línea con las estrategias nacionales y europeas.

Entre los objetivos que persigue la norma se emplazan el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación que haga un uso eficiente de los recursos y fomente la cohesión social y territorial, así como fortalecer las relaciones en materia de I+D+i entre administraciones, empresas, centros tecnológicos y de investigación, la Universidad de Oviedo y la ciudadanía. Entre los principales ejes del proyecto se emplazan la creación de un cuerpo superior dedicado a la investigación, del Observatorio Asturiano de la Innovación, el fomento de las unidades de excelencia, el Plan Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación y la promoción de compra pública innovadora en los campos de la ciencia y la tecnología.

Ante la aprobación de este nuevo proyecto de ley, cuyo siguiente paso será trasladarla al Parlamento regional para su tramitación, se ha pronunciado el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Félix Baragaño. Desde la corporación de derecho público gijonesa valoran "de forma positiva el nuevo proyecto de ley", puesto que supone "una herramienta adecuada y oportuna para el impulso de la ciencia, la innovación y la investigación, promoviendo un marco regulatorio adaptado a las nuevas necesidades".

Sin embargo, Baragaño espera que este nuevo impulso a la investigación y a la ciencia en Asturias siga viento en popa, y que se materialice con el "alcance en la Junta General del Principado del máximo consenso y que se propicie la coordinación con el Sistema Nacional de Ciencia para maximizar el esfuerzo desde el punto de vista económico", puntualizó. Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón apuesta por "una ley que favorezca la colaboración público-privada y la participación de las empresas en el desarrollo de la I+D+i".

En línea con su homóloga gijonesa, la Cámara de Comercio, industria, Servicios y Navegación de Oviedo se pronunció a favor del proyecto de Ley de Ciencia. "Respaldamos la norma como una oportunidad para el beneficio de toda Asturias y sus habitantes. Y solicitamos el mayor consenso entre todos los grupos políticos y la celeridad en la tramitación de esta Ley, que consideramos fundamental en múltiples aspectos y transversal, lo que contribuirá a su perdurabilidad en el tiempo", comunicó Carlos Paniceres, presidente de la corporación de derecho público ovetense. Y añadió: "Desde la Cámara de Comercio de Oviedo ofrecemos todo nuestro respaldo, apoyo y compromiso con esta nueva ley de Ciencia que se convertirá en una de las claves de bóveda de la reforma de la arquitectura legislativa asturiana dentro de la ‘Década del Cambio’. Una ley muy esperada que facilitará el nuevo enfoque hacia la economía de conocimiento".

Por su parte, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que preside María Calvo Carvajal, apeló a la templanza a la hora de celebrar la nueva norma. "Es importante abordar esta nueva ley con prudencia, ya que no conocemos la última redacción y todavía no tenemos respuesta a nuestras alegaciones. No obstante, puede representar un paso significativo hacia la modernización del sistema de investigación y desarrollo de la región", apuntó Calvo Carvajal.

La FADE celebra las "buenas intenciones" que derivan de la ley y que se encuentran "en sintonía con las propuestas realizadas desde la patronal en esta legislatura que abogan por un aumento de la inversión, la participación activa del tejido empresarial en la I+D+i, y la voluntad de estrechar relaciones entre la ciencia y la empresa en materia de transferencia de conocimiento". Sin embargo, el éxito de estas iniciativas, opina Calvo Carvajal, "dependerá en gran medida de cómo se concreten en el plan y de su implementación efectiva" para la que ofrecen su "colaboración".

Además, destacó especialmente "la parte de la ley que ordena y define claramente los agentes del sistema de ciencia y tecnología", puesto que resulta "muy positiva la creación de un registro de grupos de investigación y centros de ciencia y tecnología, así como la creación de un observatorio de I+D, que no solo recopilará datos esenciales, sino que también actuará como entidad estadística, respondiendo a una de nuestras solicitudes clave", puntualizó la presidenta de FADE.

