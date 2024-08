Covadonga Tomé urge un plan para los servicios públicos ante la "sobrecarga" estival

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé criticó ayer, en la Feria de Muestras, que el Gobierno del Principado "no fuera capaz de sacar adelante" la regulación de las viviendas de uso turístico. "Debería haber llegado para esta temporada estival. Hay que tener un plan para poder compensar la sobrecarga y la tensión enorme que los servicios públicos reciben en esta época en las zonas más turísticas", subrayó Tomé. Según la parlamentaria, Asturias no dispone de ese plan porque "el Gobierno regional no se ha molestado en ponerlo en marcha". La diputada también mostró su preocupación por las familias con pocos recursos, aquellas que no pueden disfrutar de vacaciones en verano. "Haremos la petición para que haya algún tipo de oferta de estructura y de planes de turismo social", anunció Covadonga Tomé. Respecto a la financiación autonómica, Tomé comentó que "el PP pretende centrar el debate en Cataluña y nosotros queremos centrarlo en Asturias". "Que Barbón sea realista con la cuestión y sepa que lo que tiene que hacer es ser proactivo y pedir una reunión con Pedro Sánchez y empezar a hablar de una financiación adecuada", zanjó.