Las esperas médicas de nuevo bajo la lupa: esta es la posición de Asturias en el ranking de las demoras sanitarias

Andrea Pérez

"No estamos ante un problema médico ni ante un problema vacacional de los profesionales. Estamos ante un problema de caos sanitario". Así de contundente se mostró ayer Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias en la Junta General, para denunciar las largas listas de espera a las que se enfrentan los pacientes en el HUCA. "Las listas de espera que tienen que ver con temas urgentes no pueden ser demorables. Gran parte de los pacientes afectados padecen cáncer de pulmón y no pueden esperar un servicio tan importante", añadió Pumares. El grupo parlamentario Foro achaca gran parte del problema al nombramiento y gestión de María José Villanueva Ordóñez como nueva directora del HUCA. La responsable, que lleva ya un año en el cargo, suprimió un quirófano en cirugía torácica "porque la lista de espera, en aquellos momentos, era asumible", indicó el diputado. En la actualidad, las listas para realizarse una cirugía torácica en el Hospital Universitario alcanzan los 88 días y afectan a más de 50 pacientes, de los cuales, el 80% deben ser operador por afecciones oncológicas. El año pasado, las cifras ascendían a un máximo de 20 días, con una lista de espera de 20 pacientes. Foro acusó también al Gobierno del Principado de "tergiversar la realidad" al decir que las listas de espera son causadas por el descanso vacacional de los sanitarios y no asumir la "mala gestión" que se está llevando a cabo en salud. Por otro lado, Pumares aprovechó la ocasión para dar un "paso más allá" en la junta de portavoces convocada por el PP sobre el pacto entre ERC y PSOE. "Nosotros la semana pasada presentamos una proposición que se iba a debatir en el primer pleno de la Junta General y puede ser la base de la declaración de todos los grupos parlamentarios", añadió el portavoz de Foro.