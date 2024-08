Los ganaderos piden una regulación que proteja su actividad frente al turismo

Representantes de las organizaciones sindicales asturianas URA y Granagri pidieron ayer al Principado que ponga en marcha una ley para proteger los usos y costumbres de la actividad ganadera frente a un turismo que, «en ocasiones, crea problemas a ganaderos y agricultores en su entorno de vida y de trabajo». Así lo explicó Borja Fernández, coordinador de URA, frente a la sede de la Presidencia del Gobierno regional : «La problemática que exponemos va más allá del auge del turismo en las zonas rurales. Estamos recibiendo quejas muy serias sobre el comportamiento de algunos turistas, que no se pueden permitir. Ayer mismo, nos llamaron unos ganaderos de Somiedo que no pudieron acceder a ver sus animales porque les impedían el paso tres grandes caravanas que se habían metido por una pista, en el acceso a uno de los lagos», dijo. «Ni en todoterreno ni siquiera en quads pudieron. Tal fue así que uno de ellos perdió un ternero durante un parto complicado de la vaca, por no poder acudir a tiempo a atender a su animal», añadió. Rosa Gutiérrez, la presidenta de Granagri, se manifestaba en el mismo sentido: «Necesitamos que se ponga coto a situaciones como la descrita y por eso demandamos una ley nacional de apoyo al campo», dijo.

Fernández destacó otros casos. «En Navia, las ganaderías de leche tuvieron que insonorizar las máquinas de ordeño porque molestaban e incluso otro caso en Llanes donde se quejaban del ruido de las cadenas de las cuadras y tuvieron que recubrirlas de plástico», dijo. «No puede ser que un turista que viene unos días o el que viene de la ciudad y se compra una casa, imponga en el campo lo que él quiera y termine con una actividad que lleva dando de comer muchos años a la zona rural asturiana. Queremos que el Principado, mediante ley, proteja a los ganaderos», remató. Tanto Granagri como Uras elaborarán un documento conjunto instando al Principado a que se ponga en marcha una ley al respecto.