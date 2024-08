El PP propone un frente común en Asturias contra la "secesión fiscal" de Cataluña

"Nos oponemos a que Asturias sea utilizada como moneda de cambio para las ambiciones políticas de Pedro Sánchez. No caben medias tintas. Si hay beneficios de financiación para una Comunidad Autónoma, hay perjuicios para otras". El diputado regional del PP, Luis Venta, compareció este mediodía en sala de prensa para comunicar que el partido ha registrado una convocatoria de junta de portavoces de los grupos parlamentarios a tenor del pacto entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como President de Catauña a cambio de la cesión de las competencias de Hacienda. La propuesta, adelantada anteriormente por el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, pretende conformar un frente común de rechazo al acuerdo catalán entre todas las fuerzas políticas asturianas.

La petición de convocatoria extraordinaria y "urgente" de la junta de portavoces fue registrada este mismo martes. A partir de ahí, el Presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, tiene dos días para convocarla y otros cinco para que se desarrolle, por lo que tendrá lugar la próxima semana. En el contenido de la propuesta del grupo parlamentario popular, figuran cinco puntos. En ellos, reclaman que "no se entregue la llave de la caja común a ninguna Comunidad Autónoma más", recalcó Venta, que exigió que se respeten los principios básicos para la modificación del sistema de financiación: solidaridad, equidad, suficiencia, lealtad institucional y seguridad jurídica. "Se trata de mejorar la financiación con un acuerdo entre todos, no de forma unilateral. Pedimos igualdad", reafirmó el diputado.

En segundo punto, los populares reclaman que la reforma del sistema "no ponga en riesgo la financiación de una región" y que prime siempre el objetivo de "preservar el Estado del Bienestar mediante la prestación de los servicios públicos". "Con esta decisión del PSOE y ERC, se ponen en riesgo la sanidad, la educación y las políticas sociales", recalcó Venta, que en tercer lugar reclamó que cualquier modificación del sistema de financiación autonómica tenga en cuenta diferentes factores socioeconómicos, demográficos y geográficos "que puedan suponer sobrecostes".

En cuarto lugar, se insta a expresar rechazo al pacto entre PSC y ERC así como al intento de "secesión fiscal" y a la salida de Cataluña del régimen común. Por último, los populares proponen una comisión no permanente para estudiar un nuevo modelo de financiación autonómica. "No apoyar estos cinco puntos supone poner a Asturias en un segundo lugar y los que lo hagan tendrán que explicar por qué lo hacen", declaró Venta, que instó a Barbón a "no camuflarse" en la Presidencia del Principado. "Está en juego la sanidad de esta región. Esas son las consecuencias de la gloria de Pedro Sánchez", añadió.

"Proponemos este acuerdo porque asistimos a una manipulación obscena de la política donde las contradicciones priman sobre los intereses de Asturias", declaró Venta, que acusó al PSOE regional de mantener un doble discurso en el que, por un lado, se encontraría el Presidente del Principado y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, quien el pasado viernes mostró su rechazo a cualquier medida que "vaya en contra de los intereses de Asturias". Por otro lado, Venta apuntó a la delegada del Gobierno y vicesecretaria general de la FSA, Adriana Lastra, quien afirmó que "el acuerdo es bueno", así como al alcalde de Corvera, Iván Fernández, quien es además miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y a quien Venta recriminó que asegurase que "el pacto tendrá encaje constitucional". "¿A qué PSOE creemos?", cuestionó Venta que añadió: "Nos preguntamos quién manda en la FSA".

Por otro lado, el diputado popular también cuestionó los intereses del líder del ejecutivo autonómico, sobre quién insinuó sus intentos por "salvar" su candidatura para 2027 a cambio de "no ser vehemente con el PSOE y no pedir que se reúnan los órganos del partido". "Cada día que pasa es un tiempo perdido para defender a Asturias. Pedimos y aconsejamos a Barbón que sea bravucón y valiente con Sánchez y no con quienes defendemos a Asturias", zanjó Venta.