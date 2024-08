La presidenta socialista de la FACC alerta del impacto colateral del concierto fiscal catalán en los concejos

El concierto fiscal para Cataluña, incluido en el pacto entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, sumó ayer algunas nuevas voces críticas entre los socialistas asturianos.

Cecilia Pérez Sánchez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y alcaldesa de El Franco, expuso: "Todo lo que perjudique a Asturias y a sus ayuntamientos contará con mi oposición. Rechazo que ninguna comunidad abandone el régimen común, y no solo porque retraerá recursos al Principado como región, sino que, al tocar la caja del Estado, también acabará afectado a las entidades locales, pues somos parte del Estado". Pérez aprovechó para recordar que "los ayuntamientos venimos reclamando desde hace más de una década un nuevo modelo de financiación basado en una mayor participación en los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, para ejercer nuestras competencias de forma adecuada como administración más cercana a la ciudadanía. La fórmula actual data de 2004 y está totalmente desfasada".

El alcalde de Llanera, el también socialista Gerardo Sanz, se adhirió a las voces que dentro del PSOE están defendiendo la apertura de un debate interno sobre las repercusiones del pacto catalán en la financiación territorial. "En el PSOE debería activarse la preocupación por la posible afección de dicho pacto, no ya solo en la línea de la solidaridad entre regiones, sino también por cómo puede afectar a la que siempre ha sido la línea base programática de los socialistas: el fortalecimiento continuo del estado del bienestar".

Desde la perspectiva de las instituciones municipales, Gerardo Sanz puntualizó: "No son los ayuntamientos las administraciones públicas que tienen que liderar la preocupación por el pacto en Cataluña. Han de ser las comunidades autónomas quienes lideren la exigencia de consensuar la reforma del sistema de financiación de forma que no afecte a la solidaridad entre regiones. Por lo tanto, la reforma debería hacerse bajo el consenso de las autonomías y no por posiciones interesadas basadas en tacticismos políticos". El regidor llanerense añadió: "A nivel municipal , nos afectan de manera principal, otras cuestiones totalmente diferentes, como el establecimiento del techo de gasto al que el PP se opuso hace bien poco y que implica que los ayuntamientos puedan tener más recursos a disposición para invertir en las cuestiones del día a día de la ciudadanía y que son de gran importancia por la cercanía de los ayuntamientos con sus vecinos.

Opinión distinta la de Iván Fernández, alcalde de Corvera y miembro del Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (órgano que la semana pasada respaldó en una votación interna el pacto para Cataluña). Fernández enfatizó en primer lugar su apoyo a la investidura de Illa, para aportar "cordura y convivencia" en Cataluña y en España frente a la "división y crispación que genera el PP". "Otra vez más el PSOE resuelve los problemas", recalcó. El político corverano destacó el incremento de recursos transferidos en los últimos años por el Gobierno de Pedro Sánchez a las autonomías. Y vaticinó que el acuerdo sobre el cupo catalán "tendrá encaje constitucional" y que "será compatible" con los niveles de financiación que necesita Asturias y que han reivindicado todos los grupos parlamentarios en la Junta General.

A propósito de la posición del Parlamento asturiano, la propuesta del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de negociar una declaración conjunta de los grupos parlamentarios contra el cupo catalán fue rechazada ayer por el PSOE. Álvaro Valle, secretario adjunto de Acción Política e Institucional de la FSA, declaró que es "el enésimo esfuerzo del señor Queipo por ser complaciente con los dirigentes nacionales de su partido" y que "su credibilidad para mantener u discurso reivindicativo en defensa de Asturias es cero, nula". Añadió que la postura del Gobierno está reflejada "con nitidez" en el acuerdo sobre la financiación autonómica suscrito en su día por todos los partidos de la Junta (salvo Vox), un acuerdo que, según Valle, "ha sido ratificado con rotundidad por el Presidente del Principado".

Foro fue la única formación en apoyar la iniciativa de Queipo, cuestionada por IU, Vox y Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto.

Suscríbete para seguir leyendo