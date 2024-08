¿Cómo ven los pacientes asturianos la sanidad asturiana? Creen que "faltan médicos y enfermeras", pero las quejas por demora son dispares

Asturias se sitúa en tercera posición en el ranking autonómico de las listas de espera para cirgías no urgentes del Sistema Nacional de Salud. Pero para mal: es una de las autonomías con mayor tiempo de espera. Desde LA NUEVA ESPAÑA hemos preguntado a la salida del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), mayor centro de referencia en la región, a los pacientes asturianos qué opinan sobre el sistema sanitario en el Principado.

José Ramón García salía de hacerse una espirometría cuando, muy animado, respondió a la pregunta de si ha tenido que esperar mucho para obtener la cita: "La cita en la que me dijeron que me iban a pedir una espirometría y un TAC la tuve aquí el 17 de julio y enseguida me citaron para la espirometría el 6 de agosto y para el día 14 de agosto el TAC. Así que yo estoy sorprendido, tanto que hablan de que está tan mal todo, y yo debo ser muy afortunado".

María Teresa García Valdés y Pedro Antón son un matrimonio que acudió al HUCA para que ella pasara una de las revisiones que tiene que hacerse tras superar la quimio y una operación, después de llevar un año luchando contra el cáncer de mama. Cuando se les preguntó sobre el ranking, María García afirma: "Yo en otras especialidades no sé, pero en este tema, que es algo más delicado, yo no puedo quejarme; fue todo rápido y del trato no puedo hablar mejor". Aún así, son conscientes de que sí existen problemas de demora.

"Tanto que hablan de que está tan mal todo y yo debo ser muy afortunado" José Ramón García

María Soto, que hace dos meses acaba de ser mamá, acudía al HUCA a hacerse una de las revisiones postparto y, aunque está contenta con la rapidez de las citas en maternidad, habla de cómo en otras especialidades no ha tenido tanta suerte: "He tenido que pedir cita para dermatología y ahí sí que me han dicho que la lista es bastante larga, pero bueno, es en ese servicio en concreto".

Miguel Serrano tenía consulta de otorrinolaringología y afirma que han tardado "un poquitín" en darle la cita. Frente a la pregunta de si cambiaría algo en la sanidad asturiana, ha respondido: "Cambiaría sobre todo los tiempos de espera, que se midieran un poco mejor y que encuentren la manera en la que se pueda solucionar".

"Faltan médicos y enfermeras, eso lo deberían mejorar." María Teresa García Valdés y Pedro Antón

Santiago Mejía acudió al HUCA por una revisión derivada de su enfermedad en la sangre y, aunque no cree que hayan tardado mucho en darle la cita, opina que "la demora llega a la hora de esperar los resultados".

Aunque las opiniones son variadas, también en función del servicio sanitario que se requiere, dejan claro que los tiempos de espera pueden llegar a ser un problema y constituyen la mayor preocupación de los pacientes, tal y como expresaban María Teresa García Valdés y Pedro Antón. Esto se debe a que "faltan médicos y enfermeras, que no tengan que estar ahí los mismos tanto tiempo, cansados, agotados; eso lo deberían mejorar."

La mierense Nair González Álvarez acumula meses de esperar para poder operarse. Su veredicto sobre la sanidad asturiana es especialmente contundente. ¿En qué debería mejorar la atención? "Lo primero, la humanidad, porque independientemente de que los recursos económicos sean mayores o menores, tratan con gente enferma y lo hace gente que se supone que es un trabajo por vocación... La humanidad, una palabra amable, que nadie vaya a Urgencias llorando y no le den un clínex ni te pregunten qué te pasa, que se rían o minimicen los problemas. En definitiva, más humanidad, una buena gestión de los recursos y, sobre todo, responsabilidad, que no pueden tener una gestión pésima con gente que esta enferma".

