José Luis Huerta asume la Oficina Económica de Madrid "para posicionar" a Asturias en la capital

La comisión de seguimiento de la Oficina de Economía y Comercio de Asturias en Madrid, constituida en el stand del Principado de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), avaló el nombramiento del jurista José Luis Huerta como nuevo director del organismo, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. El experto había sido preseleccionado junto a otros tres candidatos por una empresa de reclutamiento especializada en este tipo de tareas y su perfil ha sido finalmente el más valorado. "Es un buen conocedor del sistema empresarial madrileño y de Asturias, reúne las características para cumplir con el objetivo de captar inversiones", defendió Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, que presidió la reunión.

En la cita, además, se dio a conocer un informe de situación de la que será la sede de este órgano en Madrid, un edificio de 2.000 metros cuadrados que se remodelará, con un presupuesto de 750.000 euros –a cargo de Sekuens, la agencia regional de ciencia– y que albergará también espacios de coworking. "Esperamos su puesta de largo en el primer cuatrimestre de 2025", anunció el consejero.

Por la izquierda, Ignacio Iglesias, David González, María Calvo, Borja Sánchez, Eduardo Sánchez Morrondo, Carlos Paniceres e Inés Seijo, ayer, en el stand del Principado del recinto ferial gijonés, antes de la reunión. / Ángel González

A esta reunión acudieron, junto a Sánchez, Ignacio Iglesias, director general de Empresas, Pymes y Emprendedores; David González, director de Sekuens; Inés Seijo, técnica del área de Crecimiento, Inversión y Atracción Empresarial de Sekuens; María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo –y que acudió en representación de las tres cámaras asturianas–, y Eduardo Sánchez Morrondo, de la asociación Compromiso Asturias XXI. En el orden del día, además de la propia constitución de la comisión, figuraba el nombramiento de Huerta –que ya fue recibido por el presidente Adrián Barbón– y el balance de situación de la futura sede en Madrid.

Defendió Sánchez que la comisión permitirá "estar encima" de un organismo "llamado a posicionar a Asturias" en la capital para captar nuevas inversiones. Sobre Huerta, el consejero destacó su experiencia en el llamado "M&A", siglas en inglés para denominar a las empresas de fusiones y adquisiciones. "Ha colaborado prácticamente con todas las empresas del Ibex-35, pero también ha estado en la Oficina de Proyectos Europeos de FADE y ligado a la actividad de Asturias Compromiso XXI", destacó.

La reforma del edificio de Madrid, ubicado en la glorieta de Ruiz Jiménez, será, más que una obra, "un reacondicionamiento", en palabras de Sánchez, con una revisión previa del estado actual del edificio, que renovará su mobiliario. Además de los espacios de coworking, se espera poder reservar áreas para organizar eventos propios en la capital.

"La contratación del director marca el inicio de las operaciones de la oficina. Ahora, trabajaremos para que no sea simplemente un edificio, sino una herramienta valiosa para la economía asturiana", señaló, por su parte, María Calvo. "Esta reunión era un paso fundamental para poder nombrar ya a un director que coordine la actividad. Las cuatro organizaciones que integramos la comisión no queremos solo cubrir el expediente, sino trabajar para potenciar la presencia de Asturias en Madrid", completó Sánchez Morrondo. "Tras dos años y medio después de que las cámaras propusiésemos tener una oficina como ésta, ahora es ya una realidad imparable. Se ha optado como director, además, por un perfil profesional; José Luis conoce el ecosistema de Madrid, pero también es asturiano y mantiene vínculos con su tierra. Me consta que tenía otras ofertas laborales, pero quiso arrimar el hombro por Asturias", concluyó Paniceres.