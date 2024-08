La odisea de una joven mierense para operarse de una dolencia neurológica: "Solo quiero poder trabajar y vivir"

"Yo lo que quiero es poder recuperar calidad de vida y poder vivir porque tengo 29 años". Así de contundente se muestra la mierense Nair González Álvarez, desesperada tras ocho meses esperando por una cirugía. Ha tenido que dejar de trabajar. El martes, la joven acudió junto a su madre Mercedes Álvarez al HUCA para ser atendida en Urgencias. Es mismo día, le habían avisado de que la intervención que esperaba por una dolencia neurológica había sido cancelada en el último momento. "Nos dicen que no hay quirófanos", asegura.

Su odisea empezó hace meses, cuando comenzó a sentirse mal y a tener fuertes dolores de cabeza. Tras varias pruebas, la joven tuvo un primer diagnóstico del área de neurología del Hospital Álvarez Buylla de Mieres, pero poco después su médico fue trasladado y la plaza quedó sin cubrir. Tras esperar a que alguien la atendiera, tuvo que presentar un escrito para conseguir la atención de un especialista. Tras esto, la derivaron al HUCA, donde, tal y como afirma, "todo fueron problemas desde el minuto uno".

Tras la valoración del neurocirujano, le comunicaron que tendría que pasar por quirófano. El 5 de agosto la llamaron para decirle que la iban a operar el día 7 de agosto Sin embargo, el 6 de agosto por la mañana la llamaron para anular la operación y retrasarla, como pronto, para el viernes 9 de agosto, aunque afirma indignada: "tampoco tengo mucha fe porque teniendo que hacer el ingreso el 6 de agosto a las 17 horas, a las 12 horas de ese mismo día me cancelaron la cita".

Tras conocer el aplazamiento de la operación, Nair González tuvo que acudir a las urgencias del HUCA porque desde hacía una semana y media, su enfermedad ya le había afectado la vista. "He recibido un trato deplorable. Se han reído porque he llorado de desesperación, porque no puedo vivir más así y me están llevando a unos derroteros psicológicos que no sé dónde voy a llegar", afirma desesperada la mierense.

La asturiana se queja de que, más allá de ansiolíticos y antidepresivos, no le están ofreciendo soluciones. Toda esta situación la ha llevado incluso a tener que cancelar su asistencia a diferentes eventos y anular citas médicas: "Estoy pendiente de los plazos de la operación. He tenido que cancelar mi asistencia a una boda, por ejemplo".

"Llevo con dolores y con problemas desde principios de año. Todo este tiempo he estado acudiendo a urgencias, donde me decían que era muscular, y hasta hace dos meses no conseguí que me viera un neurólogo. Así que en total han sido ocho meses de sufrimiento", afirma Nair González. "Solo quiero poder trabajar y vivir", asegura.

La asturiana pide cambios y quiere que se empiece, sobre todo, por la empatía de los profesionales de la salud: "Lo primero, la humanidad, porque independientemente de que los recursos económicos sean mayores o menores, tratan con gente enferma y lo hace gente que se supone que tiene un trabajo por vocación". La joven reclama más amabilidad en el trato con el paciente: "Que estés llorando en Urgencias y nadie te ofrezca un pañuelo ni te pregunte qué te pasa, no es normal. No deberían minimizar los problemas de la gente".