Pedro De Silva, expresidente asturiano: "Si no hay un debate, el PSOE y, antes, Sánchez saltarían por los aires"

El expresidente del Principado Pedro de Silva calificó ayer como "un paso arriesgado" el que han dado los socialistas con el pacto sobre la financiación catalana, consideró "impertinente" el "coro de gritos" que ha condenado el acuerdo antes de conocer sus verdaderos efectos y defendió que se debata con detenimiento en el Parlamento y dentro del PSOE. "Es que si no hay un debate, entonces el Partido Socialista saltaría por los aires", dijo De Silva en Avilés antes de participar como ponente en los Cursos de La Granda.

El expresidente socialista respondió así a las preguntas sobre el cupo catalán: "No conozco el modelo, nadie conoce el modelo al detalle (...). Todo el mundo se ha puesto a hacer números, todo el mundo se ha metido a formar parte de un coro que grita mucho, yo no entro en ese coro. Quiero saber cuál es el modelo; es decir, de qué estamos hablando y cuáles son los efectos previsibles y, cuando son negativos los efectos previsibles, cuáles son las medidas compensatorias porque, al final, lo que nos interesa a los asturianos y a los españoles de cada una de las regiones es cuánto recibimos finalmente para paliar nuestro déficit de prestación de servicios. Darnos a los gritos antes de saberlo, y esto es algo que tiene que pasar primero por el Parlamento, y, segundo, por una negociación con todas las comunidades autónomas, me parece totalmente impertinente y a esa impertinencia no me quiero sumar. Por eso quiero esperar a ver qué ocurre para opinar con fundamento, porque opinar sin fundamento está al alcance de todo el mundo".

A la cuestión de si considera si debería haber habido una consulta interna en el PSOE antes de la firma del acuerdo, dijo De Silva: "Las prioridades en política son una cuestión de coyuntura. La cuestión es que haya esa negociación y que haya ese paso por el Parlamento, y que se discuta y que se hagan las cuentas, y que al final prevalezca la opinión mayoritaria como sucede en una democracia. Y si al prevalecer la opinión mayoritaria salta por los aires el pacto que existe en Cataluña, saltó. Pero hay que esperar a ese momento para pronunciarse con fundamento y para hacer un juicio sobre este paso arriesgado que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez". Sobre si el pacto podrá pasar factura al PSOE, el expresidente recalcó: "Toda decisión pasa factura, a veces a cobrar y otras a pagar". Reiteró, eso sí: "Si no hay un debate, el PSOE sí saltaría por los aires, y antes que el PSOE salte por los aires, saltaría por los aires el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Defendió Pedro de Silva, la posición del presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón: "Ha estado en su papel, que es defender los intereses de Asturias sin entrar en una contradicción neta con los intereses del Estado, que a lo mejor en estos momentos aconsejan. Hacer un esfuerzo para reinstalar a Cataluña en la normalidad del Estado. En eso consiste el patriotismo".

También en Avilés, el economista y exconsejero del Principado Jesús Arango dijo sobre el pacto catalán: "Hay que sentarse todos en una mesa y discutir. Cataluña tendrá que discutir su singularidad, pero no bilateralmente".