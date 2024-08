El análisis de los expertos sobre el agujero del cupo catatán: una bajada del 11% de los recursos o una subida del 15% del IRPF

C. G.

El economista Ángel de la Fuente (Gijón, 1962), director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), repasó las claves de su último informe sobre el pacto entre PSC y ERC para un cupo catalán a cambio de la investidura de Salvador Illa. El documento, cuenta "trata de intuir por dónde pueden ir los tiros", ya que "no conocemos los números reales". Según el estudio preliminar, el pacto fiscal repercutiría con un beneficio para Cataluña de entre 6.000 y 13.000 millones de euros. En ese sentido, Ángel de la Fuente se muestra claro y conciso: "Si aportan menos a la caja común, habrá menos dinero para los demás y habrá que ajustar mucho por otro sitio, tanto en Asturias como en otras regiones". Un apunte relevante tiene que ver con las reclamaciones sobre una supuesta infrafinanciación para Cataluña, un aspecto que el economista rechaza rotundamente: "No se puede hablar de ello, aunque digan que sí. Están e la media más o menos". El hacendista gijonés recalca que la pérdida de financiación para el Estado obligará a tomar decisiones drásticas: "No sé cómo se hará, pero habrá que hacer algo. O se suben los impuestos o se baja la financiación a otras regiones", declaró, a lo que añadió que una de las vías es que "si el Estado quiere recuperar el dinero que va a perder, tendrá que subir en su tramo del IRPF casi un 30 por ciento". Por otro lado, De la Fuente aludió a la posibilidad de que, tras Cataluña, otras regiones puedan requerir el mismo trato fiscal para ellas. En ese sentido, explicó que "un aumento de entre el 25 y 50 por ciento de la financiación costaría de 30.000 a 62.000 millones de euros. ¿De dónde va a salir el dinero? Es un disparate. Habrá que subir los impuestos mucho o recortar los gastos de forma radical, lo cual no es sensato. Hay que decir no a esto y punto".