Premio a Zitrón, la empresa "familiar" que mantiene su compromiso con Asturias

"Desde los años 60 hasta hoy, Zitrón ha crecido mucho y ha pasado por muchas vicisitudes. Pero nunca ha dejado de ser una empresa familiar que genera riqueza, que apuesta y que va a seguir apostando por Asturias". El gerente de Zitrón y presidente de Femetal, Antonio Fernández–Escandón, se mostró ayer emocionado en el acto en el que el Ateneo Jovellanos concedió el "Premio al Desarrollo Económico e Industrial de Asturias" a la compañía que este gijonés dirige desde 1991.

El evento organizado por el Ateneo Jovellanos, que alcanzó su 19.ª edición, tuvo como gran protagonista a Fernández–Escandón, a quien le acompañaron sobre la mesa el presidente del Ateneo Jovellanos, Álvaro Muñiz; la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí; la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, María Mitre; el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer, y el director general del Sabadell Herrero, Pablo Junceda. Tanto Muñiz como el resto de los presentes ensalzaron la trayectoria de esta empresa con sede en Gijón que fue cofundada en 1963 por el padre del actual gerente, Aurelio Fernández-Escandón, y Joaquín Cortina.

"Decidimos otorgarles este premio considerando que suponen un ejemplo de gestión empresarial y, por otra parte, una oportunidad para toda Asturias de ver lo que supone el buen hacer de los asturianos para poder llegar a ello", expresó Muñiz, mientras que Roqueñí resaltó que "como empresa industrial tienen una de las trayectorias más relevantes y significativas". Asimismo, aplaudió que Zitrón supiera salir "airoso cuando en los años 90 la minería empezó a ir hacia abajo". "Supisteis convertir esa crisis en una oportunidad para ver el mundo de otra manera", señaló la consejera de Transición Ecológica, que aprovechó la ocasión para reivindicar el importante papel de las empresas familiares: "Representan más del 60% del PIB regional y generan más del 79% del empleo en el sector privado".

Esa capacidad de reinventarse fue explicada por Fernández-Escandón. "En la década de los 90 trabajábamos para una compañía que suspendió pagos. Estábamos en una situación comprometida en cuanto a la viabilidad de la empresa, que perdió la mitad del capital. Ahí llegaba el relevo generacional y yo era un joven que llevaba diez años en la compañía. En ese momento descubres la confianza que la familia tiene depositada en ti", expresó Fernández-Escandón, quien tomó la decisión de buscar un nuevo nicho de mercado en los sistemas de ventilación para grandes obras públicas, como túneles, ferrocarriles, metros y minas. También centró su negocio en el negocio internacional, lo que conllevó un notorio despegue de Zitrón. "Decidimos que la mejor estrategia para hacernos fuerte era disponer del producto propio y ser únicos. Nuestras exportaciones representan el 95% de la producción total. Solo tenemos dos competidores en grandes máquinas, uno en Estados Unidos y otro en Alemania", aseguró el gerente de Zitrón, una firma que cuenta con más de 500 trabajadores y con filiales y centros de producción en 23 países.

Fernández–Escandón llegó a emocionarse mientras que recordaba que "ser empresario puede parecer fácil, pero la realidad es muy distinta". "Hay muchas satisfacciones, pero también sinsabores y sacrificios. El mejor consejo que recibí por parte de Cortina, el antiguo gerente, es que ser empresario requiere compromiso", afirmó. Y continuó: "Él me enseñó cómo se debe trabajar para vencer las dificultades y no fallar en el compromiso con clientes, proveedores y trabajadores. Hoy puedo presumir de no haber tenido ninguna huelga a las espaldas".

Por último, el encargado de recoger el galardón hizo hincapié en que su hija, Macarena, ocupa actualmente el cargo de CEO en Zitrón. Ella también estuvo presente en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro junto a su madre, Macarena García, mujer de Antonio Fernández-Escandón, y la hermana del gerente de Zitrón, Lilo Fernández-Escandón. "La familia que formamos es el motor que todo empresario quiere tener", culminó el galardonado.