Lluvia de ataques a un televisivo meteorólogo por su polémica apreciación sobre el tiempo del Norte

Los hombres y mujeres del tiempo, que dan las informaciones y predicciones meteorológicas en los canales de televisión, siempre están sujetos a un gran escrutinio público. No en vano, son el referente para miles de personas que quieren saber qué tiempo hará en su zona los próximos días.

Y cuando llega el verano, el papel de los meteorólogos televisivos cobra si cabe más fuerza, con mucha gente planificando vacaciones o días de ocio para ir a la playa, salir al monte o cualquier plan al aire libre. Y si no que se lo digan a Adrián Cordero, periodista especializado en meteorología que se dio a conocer durante años por su trabajo en La Sexta y ahora se desempeña en la TV Canaria.

Cordero trabaja lejos de su tierra, pues es natural de Asturias. En Canarias, región muy diferente a la asturiana, puede vivir con temperaturas calurosas todo el año. Y es algo que, al parecer y tal y como él mismo ha expresado, agradece enormemente.

¿Por qué se sabe? Por una publicación que ha hecho en las redes y que, fruto de una controversia, ha acabado viralizándose. Adrián Cordero no ha dudado en expresar su sentir a sabiendas de que ello le podría conllevar críticas incluso por parte de sus paisanos asturianos. Y así ha sido.

Compartiendo una imagen que indica la presencia de nubes en todo el litoral cantábrico y cielos despejados en casi todo el resto de España, Adrián Cordero publicó el siguiente mensaje: "Nunca dejará de sorprenderme que haya gente que, voluntariamente, elija el Cantábrico como destino vacacional". A partir de ahí, empezó a recibir una lluvia de críticas y zascas por parte de vecinos de las regiones norteñas y también de españoles de zonas calurosas que eligen la cornisa cantábrica como destino.

Pero lejos de amilanarse, Adrián Cordero ha contestado prácticamente a todos y cada uno de los que le han criticado. Y en un segundo mensaje se ha mostrado encantado con el efecto conseguido por su publicación. Eso sí, dejando claro que, aunque no le guste nada el tiempo de su tierra natal, adora Asturias. "Me encanta que esto se haya viralizado. Adoro mi tierra, pero no soporto su vera. Es compatible, créanme", enfatizó.

Una aclaración que tampoco ha convencido a todo el mundo, puesto que algunos le siguieron achacando su anterior mensaje criticando el tiempo del norte y mostrando su sorpresa por que sea un destino vacacional en verano. "¿Me dejas que no me guste el clima asturiano en verano? ¿O me quitas el carné por eso? No sabía que los repartían en Twitter", replica a una usuaria que le dijo que, pese a su predilección por otro tipo de climatología, le gusta regresar a ver amigos y familia a Asturias.