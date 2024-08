El mapa sanitario prevé que las alas tengan al menos la mitad de las especialidades

El borrador de decreto de reordenación del mapa sanitario contiene, además de un cambio en las fronteras de las áreas de salud, un compromiso de calado por parte de la Consejería de Salud: que los hospitales de las alas de Asturias ofrecerán en el futuro un mínimo de 25 especialidades médicas. Ésta es la cifra que corresponde a los hospitales de Cangas del Narcea y Arriondas. Ligeramente por encima de ellos está Jarrio (Coaña), en los que se garantizan 27 disciplinas médicas. En los siguientes escalones figuran los hospitales Álvarez-Buylla (Mieres), con 30 especialidades, y Valle del Nalón (Langreo), con 31 (la única diferencia es que el hospital langreano tiene UCI-. Y en el podio están el San Agustín (Avilés), con 34 disciplinas médicas; Cabueñes y Jove (Gijón), con 38; y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo), con 46, que son la práctica totalidad de las 49 reguladas en España.

Sin duda alguna, el anexo tercero del decreto será objeto de debate y controversia en el futuro. Este elenco de servicios se corresponde con la disposición adicional única del decreto de reordenación del mapa sanitario. Se refiere a la "cartera de servicios clínicos hospitalarios" y especifica lo siguiente: "Se aprueba el catálogo de servicios clínicos que integra la oferta asistencial de cada hospital, que figura en el anexo tercero". Algunas de estas prestaciones se realizan mediante acuerdos entre áreas sanitarias o convenios del Sespa o algún tipo de colaboración público-privada.

Para los ciudadanos y los políticos de las alas, la dotación de los servicios médicos de sus hospitales es un asunto capital. Ese nivel mínimo que marca el anexo del decreto, de 25 especialidades médicas en Cangas y en Arriondas, no es idéntico en ambos casos. La diferencia la marcan aparato digestivo (disponible en Cangas y no en Arriondas) y dermatología (implantada en el hospital oriental y no en el suroccidental).

Obviamente, el HUCA destaca sobre todos los demás hospitales de Asturias porque está dotado de especialidades que son únicas en la sanidad pública asturiana: alergología (con el Hospital Monte Naranco, también de Oviedo), cirugía cardiovascular, cirugía pediátrica, cirugía torácica, cirugía plástica, inmunología, medicina nuclear y neurocirugía. Dotar de médicos todas estas especialidades no es asunto sencillo. Según otro informe elaborado el mes pasado por la Administración sanitaria, hasta 19 especialidades médicas sufren déficit de profesionales en los hospitales y centros de salud de Asturias. Tres de ellas son comunes a las ocho áreas sanitarias en las que está distribuido el territorio regional: medicina de familia, dermatología y médico de admisión y documentación clínica. A este elenco de disciplinas hay que sumarles las enfermeras de quirófano y de diálisis, que también escasean en todo el territorio.

Presentación en sociedad. Bajo la premisa de que "el cambio no supondrá el cierre de dispositivos sanitarios ni la reducción de la cartera de servicios", el Gobierno regional inició ayer la tramitación administrativa del decreto de reordenación del mapa sanitario con la previsión de que su entrada en vigor tenga lugar "en el primer trimestre de 2025". El Consejo de Salud analizó el borrador del documento en virtud del cual las actuales ocho áreas se fusionarán en tres: Occidente Costa, Centro-Suroccidente y Oriente, con Aviles, Oviedo y Gijón como respectivas cabeceras. Además de asegurar que no habrá merma de servicios, la revisión del mapa sanitario "sí disminuirá el número de cargos directivos, aligerará la burocracia y mejorará la gestión, con las consiguientes ventajas para pacientes y profesionales", subrayó la Consejería de Salud. A partir de ahora se abre un proceso de participación pública, que incluye un periodo de alegaciones, y a continuación el texto se elevará al Consejo Consultivo para su valoración. Finalizado este proceso, el documento pasará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

