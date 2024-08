La ONCE alcanza los 1.128 empleos en Asturias tras sumar 51 más que el año anterior

“Agradezco profundamente a la ONCE la oportunidad que me ha dado. Me ha hecho sentir útil, tener ilusión de nuevo. Es un regalo”, aseguró Lorena Normiella, trabajadora de la ONCE en Asturias, que participó, junto a dos compañeros más, en el acto ofrecido por el Grupo Social ONCE para la presentación del Informe de Valor Compartido de 2023. El Grupo Social ONCE se consolidó en 2023 como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor del mundo de personas con discapacidad. En Asturias sumó 51 nuevos trabajadores y trabajadoras, llegando a los 1228 puestos.

En 2023 el Grupo Social ONCE logró crear un 4,6 por ciento de empleo más que el año anterior, es decir, creó un total de 3.187 empleos nuevos; lo que supone una cifra total de 71.892 trabajadores, con el propósito de llegar a 75.000 en los próximos meses. De los casi 72.000 empleados actuales, un 61,1 por ciento son personas con discapacidad (44.297) y un 44,4 por ciento son mujeres (31.940 trabajadoras). “Nuestra meta son las personas, especialmente con discapacidad y en riesgo de exclusión y, con cada empleo, con cada meta alcanzada, nos marcamos nuevos horizontes porque es lo que la sociedad espera de nosotros”, destacó Yobanka Cuervo, Delegada de la ONCE en Asturias que, estuvo acompañada por Diego García, vicepresidente de Consejo Territorial en el Principado, durante el acto de presentación.

El Grupo Social está formado por ONCE, Fundación ONCE e Ilunion y los ingresos obtenidos se reinvierten en su totalidad en inversión social, especialmente destinada a la inclusión de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión. En 2023 se destinaron más de 247 millones de euros directos a estas personas, lo que supone un elevado retorno social a la ciudadanía con mayores dificultades. La venta de loterías es uno de los oficios que mantienen algunos de los usuarios con discapacidad de la ONCE; gracias a ello, se pudieron ingresar casi tres millones de euros, que se destinaron a diferentes proyectos: el 56,2 por ciento a pago de premios, el 32,2 por ciento a salarios, el 9,4 por ciento son destinados a personas ciegas o con discapacidad y el 2,2 por ciento restante es utilizado como remanente, prima de participación de la plantilla y programas de investigación.

La ONCE también da cobertura a 70.997 afiliados que tienen algún tipo de discapacidad visual, de los cuales 1563 viven en Asturias y 126 son estudiantes. Este es el caso de Mamemor Dieyele, natural de Senegal que llegó a España en 2017 y en 2023 comenzó a trabajar en la empresa Ilunion tras haber realizado las prácticas en la misma, “estoy muy a gusto, agradezco mucho la oportunidad que me han dado. Tengo grandes compañeros y amigos” indicó Dieyele emocionado.

Ilunion es una empresa que apuesta por la “innovación, inversión y empleo de calidad”, indicó Diego García. En la actualidad, el 41,7 por ciento de sus trabajadores son personas con algún tipo de discapacidad y tiene presencia en todas las comunidades autónomas españolas, Portugal y Colombia, donde ofrece empleo a 349 trabajadores, de los cuales, 193 tienen discapacidad.

Para Yobanka Cuervo, la felicidad de los empleados es “imprescindible” para continuar creciendo y asegura que se agarran con fuerza “a la pértiga que le ofrece la sociedad española, y en este caso Asturias, para subir al pódium de la inclusión y lograr una gran marca capaz de mantener la confianza de la ciudadanía”, indicó.