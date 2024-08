Un testigo asturiano del último y rápido robo de Banksy en Londres

Lo primero en aparecer fue una cabra montesa al borde de un edificio; luego dos elefantes mirándose desde dos ventanas; le siguieron tres monos colgando de un puente, y ayer le tocó el turno a un lobo aullándole a la luna. El artista urbano actual más relevante y misterioso, el británico Banksy, se ha mostrado especialmente activo este mes de agosto y desde el pasado día 5 no ha hecho más que pintar animales por rincones de Londres. Sus creaciones las refleja en sus redes sociales y no son pocos los británicos y turistas que le siguen la pista para ver en directo sus obras de arte.

Eso hizo ayer, sin perder mucho tiempo, José Torres, asturiano afincado en Londres. Un declarado seguidor del artista que, gracias a haber sido tan rápido en acudir al rincón de la última creación urbana de Banksy, pudo ser de los pocos que apreciaron en su contexto el lobo aullador pintado a aerosol. Ya que no había pasado ni media mañana cuando unos enmascarados se la llevaban. No era difícil, dado que esta vez el artista aplicó sus aerosoles sobre una antena parabólica de un tejadillo de Londres –de tal forma que parecía que el lobo le aullaba a la luna llena–. Demasiado accesible para que no llegaran unos osados, cargados con una escalera de mano, que se subieran al tejadillo y la robaran.

Ocurrió en el barrio de Peckham, al sureste de la capital británica, lugar que muchos identificaron por la doble fotografía que mostró el artista en sus redes: una de noche y otra de día. La obra estaba en un local de planta baja de Rye Lane, una de las avenidas principales del barrio.

El olor a pintura en espray todavía impregnaba el ambiente cuando los primeros curiosos, como el asturiano José Torres, que lleva desde hace una década en Reino Unido, comenzaron a peregrinar hasta el lugar. Torres contó a los periodistas que se acercaron a la zona que tenía las alertas del artista activadas para que su dispositivo le avisase cuando hubiera una nueva publicación. "Es cuestión de tiempo que la roben, ahí no va a durar ni un día", comentó otro joven mientras desmontaba su dron para filmar el nuevo "Banksy" y que recordó que la última vez que el artista había intervenido en Peckham, en diciembre de 2023, su obra, una señal de stop con aviones militares en referencia a "parar las guerras", también fue sustraída a las pocas horas por un hombre.

El vaticinio se materializó de forma casi inmediata cuando, a las 13.47 hora británica, un grupo de encapuchados llegaron corriendo y treparon hasta el tejado.

Nadie hizo nada para detener al joven con pasamontañas que consiguió arrancar la parabólica y, con la ayuda de sus compinches, en treinta segundos bajaron la pieza del lobo y huyeron corriendo con ella por la avenida. Simplemente, era un robo anunciado y, 47 minutos después de hacerse pública la obra, ya se había cometido, dejando sin un animal la colección que algunos ya han bautizado como "el zoo de Londres".

"Siempre está recordándonos cosas muy básicas que nos estamos perdiendo en el día a día con nuestras vidas tan ajetreadas y un poco hacia dónde nos estamos transformando. Creo que nos vuelve un poco a algo más natural y más relacionado con nuestra esencia", explicó Torres.

Suscríbete para seguir leyendo