El diagnóstico de los científicos sobre la nueva ley de Ciencia asturiana: aplausos y una petición

La nueva ley de Ciencia que el Principado de Asturias planea aprobar próximamente ha generado un amplio debate entre los investigadores y académicos de la Universidad de Oviedo.

Esta normativa, que busca transformar el panorama científico de la región poniendo el foco en la innovación, la cohesión social y territorial y la colaboración entre administraciones, empresas, la Universidad de Oviedo y centros de investigación, ha sido recibida con una mezcla de expectativas positivas y cautela por parte de la comunidad académica.

Carlos Fernández, decano de la Facultad de Geología, subraya la urgencia de poner orden en el panorama investigador asturiano. "La ley de Ciencia es una asignatura pendiente, y suspensa, en Asturias. Urge poner orden en la investigación, aportar mayor financiación, dinamitar la insoportable burocracia y dignificar la muy poco reconocida labor de los investigadores. También se debe retener y recuperar el talento asturiano y garantizar una carrera investigadora digna. Cabe esperar que la nueva ley logre todo eso y más", enfatiza Fernández.

A pesar de las buenas intenciones del nuevo marco normativo, el decano advierte de que su éxito dependerá "de la implementación y del cambio de mentalidad dentro del personal docente e investigador". Según Fernández, es crucial que la ley no solo fomente la ciencia aplicada, sino que también respete y apoye la ciencia básica, pilar de futuros avances. "Tan importante como no descuidar la ciencia aplicada, es no olvidar que esta se sustenta en la ciencia básica, a la que no se puede renunciar y que tarde o temprano será aplicada", explica.

No obstante, Fernández alerta sobre algunos de los problemas que la ley debería corregir si quiere traer éxito a la ciencia del Principado. "Una cosa que debería evitar es hacer públicas las convocatorias de proyectos en mitad de las vacaciones y adjudicar los fondos a final de año, lo que impide gastar el dinero asignado. Esta es una trampa que llevan años practicando los políticos. Presupuestan mucho dinero, pero luego se gasta poco porque no hay tiempo material para utilizarlo", denuncia.

En una línea similar, Andrés Arias, investigador del área de Zoología de la Universidad de Oviedo, muestra un optimismo con cautela. Arias espera que el incremento del presupuesto destinado a la investigación, que tiene el objetivo de alcanzar el 3% del PIB para 2030, "se traduzca en mayores recursos a la hora de hacer investigaciones". Sin embargo, expresa su preocupación por el posible desequilibrio entre la ciencia aplicada y la ciencia básica.

"Uno de los puntos que a mí me preocupa de este nuevo plan es que, aunque sí que pretende fomentar mucho el desarrollo de investigaciones con empresas, la nueva ley deje un poco de lado lo que es la ciencia básica", matiza.

Susana Fernández , decana de la Facultad de Química, reconoce que la ley "era algo que veníamos esperando ya desde hace tiempo. Va a ser un hito y algo muy bueno para el sistema investigador del Principado de Asturias porque, de alguna manera, lo que va a hacer es regular y organizar el sistema I+D+i para los próximos años".

Por su parte, Francisco Javier Cuevas, catedrático de Física Atómica y miembro de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, subraya la estabilidad que podría traer esta ley, especialmente en términos de contratación y financiación. "Si la ley se implementa correctamente nos permitirá competir en igualdad de condiciones con otras regiones que ya cuentan con planes similares desde hace años", afirma.

Para Cuevas, la estabilidad es "fundamental" para que los investigadores puedan planificar a largo plazo y no estén sujetos a la incertidumbre constante sobre la financiación y las convocatorias de proyectos. "Poder tener un sistema que sabes que funciona, al que sabes que puedes recurrir sin estar pendiente de convocatorias puntuales, te permite trabajar con mucha más tranquilidad", explica. El catedrático también advierte de la importancia de esta norma para la incorporación de jóvenes investigadores. "Una de las cosas más importantes es saber cómo podemos incorporar a los jóvenes al sistema de investigación de manera progresiva y estable", matiza.

Mario Díaz, catedrático de la Facultad de Química, señala la necesidad de un desarrollo rápido y eficiente de la ley en un contexto global cada vez más competitivo. "Con esta nueva ley se abren nuevas herramientas, requiriéndose un buen balance entre ciencia e innovación", afirma. Para Díaz, lo fundamental es "la gestión y el seguimiento crítico de los resultados que se obtengan a partir de esta ley".

La oposición política apremia a desarrollar una norma "de interés" para la región Elena San Emeterio El secretario de Economía, Industria y Empleo de la FSA-PSOE, Luis Montes, estima que la futura ley de Ciencia servirá para potenciar "la financiación pública a la I+D+i, la colaboración con el sector empresarial y la transferencia de conocimiento al sector productivo". Por su parte, Andrés Ruiz, diputado regional del PP, apela a la calma "hasta conocer todo el articulado de la ley" antes de celebrar. Y es que a su juicio "implica también diferir hasta 2030 el compromiso con la I+D+i anunciando una subida del 0,3 por ciento sobre el total de los presupuestos de 2025, los cuales ya anunció el consejero (Guillermo) Peláez que vean congelado o ligeramente reducido su volumen global, lo que supone el primer ejercicio de propaganda del asunto". Sara Álvarez Rouco, portavoz en Gijón de Vox, señala sobre la norma: "Parece de interés para Asturias, pero no conocemos más que las grandes líneas generales". También puntualiza que sería beneficioso "si los socialistas son capaces de no invadirla con su sesgo ideológico y la plantean de modo transversal, algo que dudamos porque antes de iniciar su desarrollo ya hablan, por ejemplo, de dotarla de un ‘enfoque de género’". Por su parte, Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, celebró "la buena noticia" que supone que llegue a la cámara la ley y cree que va a ser "útil" para proteger a los investigadores asturianos". A él se suma Cova Tomé, del Grupo Mixto, con un matiz:"Toda inversión pública en investigación debe revertir en la administración no puede ser a fondo perdido". Adrián Pumares, portavoz en la Junta de Foro, recordó que la ley "debería haber entrado la pasada legislatura, junto con la creación de la agencia de ciencia".

