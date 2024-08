Enrique Fernández pide al alcalde de Langreo "no ahogar" a Hunosa

El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, no quiso ayer dejar pasar la oportunidad, en el Día de Hunosa en la Feria de Muestras, de "contestar" a los mensajes que ha lanzado el alcalde de Langreo, Roberto García, de IU, quien había señalado que "no vamos a comernos los residuos de otros", en la sesión en la que el pleno del ayuntamiento de Langreo rechazó el traslado de residuos de la térmica de La Pereda (en Mieres) a la escombrera de Les Bories que previamente había usado la térmica de Iberdrola en Lada. El gobierno local de Langreo también ha impugnado en los tribunales la autorización que concedió el Principado a Hunosa para usar esa escombrera. Enrique Fernández le pidió ayer "no ahogar" a Hunosa.

"Nosotros nos comprometemos, y así lo estamos haciendo, a actuar siempre desde el diálogo, la legalidad, el respeto medioambiental y el respeto a la salud de las personas, pero tenemos que exigir a cambio que no se nos pongan trabas innecesarias a nuestra actividad ni se dañe gratuitamente nuestra imagen", señaló el presidente de Hunosa ante el público y autoridades que siguieron su discurso, entre ellos los ediles Angelita Cuevas y José Antonio Cases, ambos del gobierno local langreano. No escuchó sus palabras el propio alcalde, Roberto García, quien se sumó al acto cuando ya habían concluido todas las intervenciones.

Aunque no lo citó expresamente ni por el nombre ni por el cargo, que el mensaje iba dirigido al regidor langreano quedó claro cuando Enrique Fernández recordó que la voluntad de Hunosa de generar actividad económica, empleo y bienestar en las Cuencas desde su fundación en 1967 es conocida de sobra, agregando que "también ha tenido una dimensión social y de compromiso con el territorio que mantiene en la actualidad y mantendrá en el futuro. Y esto no deben olvidarlo, ni mucho menos obviarlo, quienes han llegado recientemente a la esfera pública ofreciendo una imagen de Hunosa cuanto menos simplificada y muy pintoresca de la historia de nuestra compañía y de su impacto en las Cuencas". El alcalde de Langreo entró en política unos meses antes de las últimas elecciones municipales de 2023.

Respecto a qué Enrique Fernández considera asumible y qué no de la postura municipal, quedó claro en la intervención del presidente de Hunosa: "Apretar, pero no ahogar. Entendemos que se nos exija ser respetuosos con el medioambiente, mejorar nuestros proyectos, minimizar el impacto medioambiental o las molestias a los vecinos. Lo entendemos, lo aceptamos y lo haremos. Pero no que se nos quiera ahogar la actividad de la compañía impidiéndonos el acceso a instalaciones o recursos, que se ha explicado y demostrado que son estratégicos y vitales para los planes de futuro de la compañía. Insisto, apretar, sí; ahogar, por favor, no".

El presidente de la compañía estatal apuntó que, al igual que en sus 57 años de historia, Hunosa quiere seguir contribuyendo al desarrollo de las comarcas mineras, ahora con proyectos de descarbonización, "pero, y esto es importante, necesita la colaboración de todas las administraciones, locales, regionales y estatales".

Enrique Fernández apuntó que las actividades de Hunosa no son una amenaza, sino una oportunidad de generación de empleo.

En el acto también intervinieron la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastras, que destacó el apoyo económico del Gobierno central para propiciar una "transición justa"; la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, quien apuntó que Hunosa siempre tendrá el apoyo del Principado; el concejal gijonés Guzmán Pendás y Pedro López Ferrer, de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño.