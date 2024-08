La olona de calor empieza floja en Asturias y los turistas de Madrid o Valencia lo celebran: "Aquí se vive bien, esto significa descanso y relax"

El calor y el bochorno contenidos vividos este viernes en buena parte de la geografía asturiana no ha sido más que un aperitivo "light" de lo que traerá consigo este segundo fin de semana de agosto. Así lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en lo que asegura será la cuarta ola de calor del verano de la que no se escaparán los asturianos y los miles de visitantes que estos días están por la región.

Los termómetros rozarán los 40 grados en buena parte de España, también en el Norte. Habrá temperaturas muy altas de día y de noche, se podrán superar los 40 grados (se habla de llegar a 42) y no se bajará de 22 , según la Aemet. Será a lo largo del fin de semana y podrán alcanzarse los 35 grados en algunas zonas del Principado. En Ibias, por ejemplo, se esperan 36 grados para este sábado, que serán 39 en Cangas de Narcea y Ponga en la jornada del domingo, o de 34 en Oviedo.

Si bien en la capital asturiana las temperaturas no llegaron a los 30 grados, este viernes la humedad, siempre por encima del 60%, hizo que la sensación térmica aumentase y los sofocos fuesen protagonistas en las calles de la capital. Al igual que los abanicos, elemento indispensable para aliviar ese agobio provocado por el bochorno que pudo ser aún peor. El hecho de que nunca llegara a salir por completo el sol hizo que el calor no alcanzase cotas totalmente insoportables, como sí ocurrió por ejemplo, en Avilés.

"Vaya bochorno", exclamaba Geli Menéndez precisamente en El Parche avilesino mientras sacaba del bolso su abanico y miraba al cielo encapotado que cubría la tercera ciudad asturiana en población. "Esto es verano asturiano puro, calorón pero ni gota de sol, mucha humedad", añadía Paco Martínez, que se sumaba así a la conversación. La suave brisa ayudaba a paliar los efectos del calor, pero no lo suficiente. Pese a todo "es más pesado que intenso", sostenía María Martínez, que bromeaba con unas vacaciones suyas en Tailandia "hace ya unos añinos: solo nos faltan los monzones". Para María José Hernández, natural de Madrid y que se encuentra pasando unos días entre Avilés, Gijón y Ribadesella, "esto ni es calor ni es nada. Para nosotros significa descanso y relax. En Madrid sí hace calor, aquí se vive muy bien y si sube el termómetro un poco, tampoco pasará nada". Sus amigos madrileños le respaldaron.

A la izquierda, Eduardo Herranz, en el entorno de la plaza de abastos de Mieres; a la derecha, la calle Uría de Oviedo, a 27 grados; sobre estas líneas, a la izquierda, Víctor Bosch, con el perro «Dante», Amparo Serrano y Hugo Bosch, en Arnao (Castropol); y bañistas en Salinas bajo el cielo nublado. / J. P. / A. V. / A. F. / T. C. / M. V.

Y es que en Avilés ninguna de las personas consultadas confiaba en que las previsiones de altas temperaturas para los próximos días "sean ciertas y más aún en un concejo pegado al mar". Una opinión que comparten también en la costa occidental. Si bien este viernes allí se rozaron a mediodía los 25 grados, el cobijo que muchos buscaron en la playa para aliviar la bochornosa jornada, surtió efecto. Ejemplo de ello es el caso de una familia valenciana que visita por tercera vez la región y que, aunque admitieron que hacía de calor, afirmaron también, con conocimiento de causa, que las temperaturas registradas eran más que llevaderas. "Esto no es calor, en Valencia no se podría estar aquí a mediodía", contaba Amparo Serrano, mientras disfrutaba de la playa castropolense de Arnao, en plena desembocadura de la ría del Eo.

No tuvieron tanta suerte en Gijón, pues, a pesar de que se libraron del bochorno, para Jaime Tomé, un gijonés que vive en Madrid, las temperaturas fueron incluso "malas". No acompañaron como se esperaba. "Vinimos a la Playa de Poniente porque estamos en verano e iba hacer un tiempo para que el baño fuera lo suyo, no ha sido así pero siempre se disfruta la playa", comentó jugando con sus hijas en la orilla del mar. "Salimos de Madrid con 41,5 grados y llegamos aquí con 22", añadió entre risas. Porque lo tiene claro: si el mercurio de los termómetros sube como se prevé que lo hará "lo primero será venir a la playa y en la medida de lo posible refrescarse, mucha agüita y un zumo".

El mes de julio terminó con 0,8 ºC de media por encima de la temperatura habitual

Protegerse del sol y del calor es fundamental. En algunos casos, incluso es vital. En lo que va de verano se han registrado en España un total de 1.308 muertes atribuidas al exceso de calor, de las cuales 23 se han producido en Asturias, que ha vivido un mes de julio más cálido de lo habitual, según la Aemet, con una temperatura media de 18,6º, una cifra 0,8º por encima del promedio para el periodo e referencia 1991-2020.

Ante estos datos y con el aviso de la ola de calor, la Consejería de Salud ha activado el nivel de alerta 3 (riesgo máximo) del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperatura sobre la Salud. Entre los consejos que las autoridades sanitarias dan a la ciudadanía se encuentran los que el mierense Eduardo Rodríguez tiene claros, a pesar de que en Mieres llegaba a orbayar este viernes. "Es importante hidratarse, beber mucha agua y buscar zonas de sombra", señalaba este vecino que, en su caso, se irá el fin de semana. "Si se puede hay que refrescarse en una piscina o en la playa, eso siempre ayuda a mitigar el calor", apuntó. Y para terminar, más consejos: "También es importante tener la casa ventilada, aunque sea con las persianas bajadas". Queda dicho.

