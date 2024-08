Quejas por la falta de autobuses en el aeropuerto: "No tiene sentido"

La falta de autobuses y la descoordinación de horarios en el Aeropuerto de Asturias trae de cabeza a los visitantes. Herwig Schmitz, jubilado alemán residente en Marbella, llegó este jueves a Asturias para poder pasar unos días de vacaciones en Gijón. Es la segunda vez que se desplaza a descansar a a una comunidad, que, según cuenta, le encanta, pero que tiene un gran fallo, a su juicio, a la hora de recibir visitantes: no darles buen servicio de transporte.

Explica lo que le ocurrió. Su avión llegó de Málaga a las 12.05 de la medianoche. Los pasajeros recogieron sus maletas y salieron del aeropuerto hacia la parada del bus con intención de llegar cuanto antes a su destino. En ese momento se enteraron de que el autobús había salido cinco minutos antes de su llegada y que, para subirse al siguiente debían esperar aproximadamente hora y media, hasta las 01:20 de la mañana.

"No le veo sentido, no hay muchos vuelos a esa hora, pero los pocos que hay, como en el que venia yo, llegan llenos. ¿De verdad no hay nadie capaz de coordinar bien esto?", se lamenta Herwig Schmitz, que relata que el fue de los pocos afortunados capaces de entrar en un taxi para llegar a Gijón, pero que al resto de viajeros no les quedó mas remedio que esperar casi hora y media (el último servicio de la jornada hasta el día siguiente) o tratar de lograr un taxi.

"Pedir taxis de fuera del aeropuerto no es solución, porque al ser tan lejos, no vienen, y los que están allí, no son suficientes para llevarnos a todos los pasajeros, desconozco cómo hicieron los otros viajeros", remata el alemán.