Los transportistas urgen medidas ante la "importante" subida de costes

"Estamos en un momento de menor actividad, con un aumento de costes importante y con un ‘impasse’ administrativo que se viene produciendo desde las elecciones generales de 2023". Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, pronunció este viernes estas palabras para poner de manifiesto la situación actual del sector del transporte. Lo hizo en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro, que acogió el acto institucional de la 30.ª edición de la Jornada del Transporte y la Logística. "Un año después, seguimos teniendo los mismos problemas y reivindicaciones porque se siguen sin desarrollar de los acuerdos firmados con el Ministerio en 2021", lamentó De la Roza, que señaló que "a día de hoy, si en algo destacan el Gobierno central y el Ministerio de Transportes es en inacción".

De la Roza realizó un discurso crítico en una cita en la que participaron el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo; el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia y la vicepresidenta segunda de la Cámara de Comercio de Gijón, Teresa Fernández Marmiesse. Fue ella la encargada de abrir el evento y de exponer algunos de los "obstáculos" con los que se encuentran los transportistas, "cuya demanda ha caído un 8% en el primer semestre del año". Entre ellos resaltó "las subidas de costes, la dificultad para tener interlocución permanente con las administraciones públicas por la sucesión de elecciones en el último año, la fiscalidad asimétrica o la burocracia". Asimismo, incidió en que "en materia de infraestructuras sigue sin resolverse el peaje del Huerna, mientras otras autopistas en España sí han logrado eliminarlo o reducirlo, lo que supone una pérdida de competitividad para nuestras empresas".

El presidente de Asetra hizo hincapié en problemas como la falta de conductores profesionales, de áreas de aparcamiento seguras o en as dificultades que implican procesos como el de la descarbonización. "Si no empezamos a tomar medidas a partir de septiembre, habrá problemas en un sector que ya está preocupado y que lo que tiene que estar es trabajando y progresando", expresó De la Roza, que alertó de que "ya hay flotas paradas", así como de que "muchas de las empresas asturianas se están deslocalizando a provincias limítrofes". Respecto al vial de Jove mostró su deseo de que "se aborde urgentemente". También habló sobre la descarbonización, un proceso del que criticó su "planteamiento ideológico". Desde su punto de vista, los precios de los vehículos eléctricos pesados y que "no hay puntos de enchufe suficientes" conllevan que "prácticamente nadie, salvo algún tema de imagen, invierta en ellos".

Por su parte, Calvo afirmó que, ante la "transición" del sector del transporte, están "apoyando para intentar incorporar gente a través de mejores condiciones de trabajo y mayor rentabilidad". Y añadió: "El apoyo a la intermodalidad y la apertura de Amazon en un mes van a generar oportunidades que pueden ser de ayuda para muchos empresarios". En cuanto al proyecto encargado por el Ministerio de Transportes para el vial de Jove, Calvo zanjó que "esperamos que la solución técnica sea viable y que pueda alcanzar un suficiente consenso".