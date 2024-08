El calor sofocante pone Asturias a 37 grados: "A intentar no tener un golpe"

Ahora sí. La ola de calor se está haciendo notar con fuerza este domingo en Asturias. Y tanto. El domingo era el día señalado para que las temperaturas extremas tomasen el Principado y los pronósticos no han fallado. A las 12.00 horas, y según datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la región ya rozaba los 34 grados (33,9 registrados en Amieva; 32,7 en Felechosa; 31,4 en Mieres...). Y a las 13 horas ya se habían superado los 36 grados en Pola de Somiedo. No en vano, no hay que olvidar que la Aemet tiene activado a lo largo de toda la tarde el aviso naranja por temperaturas de hasta 37 grados en el Suroccidente y en los Picos de Europa, y el aviso amarillo con máximas de 35 grados en la comarca central y valles mineros. Se ha pedido a la población que extreme la precaución ante las duras previsiones.

Lo cierto es que en Asturias no hay costumbre de que el mercurio alcance cotas tan altas. Y se hace notar en las calles. Ha habido éxodo masivo a las playas de la región y se han producido retenciones importantes en vías de comunicación clave como la "Y" o la autovía del Cantábrico. Especialmente, en esta última en Villaviciosa, donde el atasco es de muchos kilómetros y duradero a lo largo de la mañana. Mientras, en Gijón han visto cómo la bruma mañanera chafaba una jornada de playa con San Lorenzo a rebosar. Y para más inri, las medusas hicieron acto de presencia en el gran arenal urbano gijonés para obligar a izar la bandera roja que prohíbe el baño también por la mañana. En el litoral se esperan temperaturas de más de 30 grados.

El mercurio se dispara en el interior

A kilómetros de distancia de la costa, en el interior asturiano, el calor azota con más fuerza. El mercurio alcanza aquí cotas inusuales y las calles se han vaciado. Los ciudadanos buscan refugio del calor, cuando no las piscinas o han huido a las playas.

En el Campo San Francisco, en Oviedo, la sombra es un bien que cotiza alto entre los paseantes. Mucho abanico y muchas botellas de agua. El ucraniano Igor Nikiforov tuvo que abortar misión ante las altas temperaturas. "Queríamos ir con mi perro y un amigo a un sitio a hacer un plan de agradable caminata alrededor de Oviedo, pero luego decidimos que hace demasiado calor hoy así que nos quedaremos en el parque, comeremos helado e intentaremos no tener un golpe de calor".

Álvaro Lucas proviene de una zona más calurosa de España, pero lleva 20 años viviendo en la capital del Principado. Este domingo se mostraba muy claro a la hora de expresar sus deseos. "La verdad es que hace mucho calor y, sobre todo, la humedad no te deja ni respirar prácticamente, es insoportable. Yo quiero que llueva, yo por favor quiero que llueva otra vez, soy mucho más de invierno y me gusta la lluvia. ¡Necesito que vuelva ya!", exclamaba en la mañana del domingo en el campo San Francisco.

Y todo indica que lo peor aún no había llegado, pues las máximas se prevén a lo largo de la tarde en la región asturiana. Ahora sí, el Principado se ha visto golpeado por la ola de calor.