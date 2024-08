Los celiacos reivindican "ayudas directas" para paliar el sobrecoste de la compra

La "IX Jornada Celiaca", impulsada por ACEPA (Asociación Celiaca del Principado de Asturias), ejerció de escaparate para reivindicar las necesidades y desafíos de quienes padecen esta enfermedad. El infradiagnóstico, la "inseguridad alimentaria" al comer fuera del hogar o el incremento en el coste anual de la cesta de la compra para los celiacos sobresalieron como las principales preocupaciones del colectivo. Sobre el último punto, Elena Díaz, presidenta de ACEPA, cifró en más de 1.000 euros al año el sobrecoste de los celiacos para adquirir alimentos libres de gluten.

Elena Díaz, que también apostó por hacer progresos a nivel de medicación, reclamó "ayudas directas" para mejorar el día a día de los celiacos. Álvaro Manzanos, presidente de ACERI (Asociación Celiaca de La Rioja) y vicepresidente de FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España), trazó un análisis de la vulnerabilidad social y sanitaria de las personas con la enfermedad en el país. "Queda mucho por caminar, pero los celiacos saben que se ha avanzado mucho", aseveró Manzanos. En España, entre el 1 y el 2 % de personas conviven con la celiaquía y un 80 % de los pacientes no están diagnosticados, detalló Álvaro Manzanos, que sostuvo que la enfermedad afecta, por lo general, más a mujeres que a hombres. "Me preocupa quienes se saltan la dieta de manera voluntaria", confesó el ponente, que ensalzó que impulsar la medicina para los celiacos "no es un capricho". De cara a comer fuera de casa, Manzanos recomendó a acudir a establecimientos asesorados por FACE y destacó que el desconocimiento de la enfermedad ocasiona que algunas personas subestimen el riesgo de consumir gluten.

María Ayuso, nutricionista de ACEPA, remarcó que, para esta enfermedad "autoinmune", el "único tratamiento eficaz es una dieta sin gluten", que "debe realizarse durante toda la vida". También explicó las diferentes pruebas de diagnóstico e incidió en que no existen "grados" de celiaquía. Es decir, se tiene o no se tiene. Ayuso desgranó los tipos de alimentos y apuntó que los genéricos como frutas y verduras deberían copar buena parte de la dieta de los celiacos. Asimismo, la nutricionista echó por tierra la creencia de que los alimentos sin gluten son más saludables. "Algunos tienen más cantidad de azúcares o grasas", indicó María Ayuso, que abogó por la "responsabilidad" de los enfermos a la hora de comer, animándoles a fijarse siempre en el etiquetado de los alimentos envasados o a acometer una organización previa a un viaje.

Antonio Corripio, vocal del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gijón, ensalzó la labor de ACEPA por "visibilizar las necesidades, retos y problemas" del colectivo celiaco. "En los últimos años se ha avanzado en el diagnóstico y la forma de afrontar las enfermedades celiacas y en ello tienen mucho que ver asociaciones como ACEPA y la Federación de Asociaciones de Celiacos de España", subrayó Corripio. La Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos, en la que había muchos celiacos y familiares de celiacos, acogió un turno de preguntas y comentarios para compartir experiencias. Paliar el contacto cruzado, por el que un alimento o superficie sin gluten "se contamina", fue otra de las reivindicaciones del colectivo, que puso de manifiesto en la Feria de Muestras que necesita más apoyo en todos los ámbitos. Quizás, el más urgente, en los bolsillos.

