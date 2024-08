El día playero colapsa las carreteras asturianas a la ida, y también a la vuelta (aunque tarde)

Ya ocurrió la semana pasada y ha vuelto a ocurrir este domingo, aunque multiplicado por diez. La afluencia masiva de vehículos a las playas, tanto al Oriente como al Occidente causó un caos monumental en la "Y" y la Autovía del Cantábrico entre las once de la mañana y las dos de la tarde, y luego entre las ocho de la tarde y las diez de la noche, con retenciones que llegaron a alcanzar los diez kilómetros de longitud, y que se hicieron aún más insoportables por el calor abrasador que aplastó la región durante la mayor parte del día. Las policías locales se vieron obligadas a restringir el acceso a la playa Rodiles, en Villaviciosa, o cortar directamente la carretera a la de Aguilar, en Muros, ya que no cabía un coche más en el aparcamiento.

Los avisos de la Guardia Civil y la previsión de los veraneantes asturianos y turistas dieron algún fruto y el regreso de las playas no fue tan caótico como los desplazamientos de por la mañana, aunque en Villaviciosa las caravanas, que se iniciaban en el enlace de Niévares, llegaron brevemente a Sebrayo. Para agilizar la circulación, la Guardia Civil de Tráfico cortó uno de los carriles. También a última hora de la tarde hubo bastante atasco en Tabaza y y en Serín, en sentido a Oviedo y Gijón, con atascos de unos cinco kilómetros.

Pero lo gordo fue por la mañana. El asfixiante calor con el que amaneció Asturias, junto con el día soleado, provocaron un éxodo masivo hacia las playas. Y, como suele ocurrir, se produjeron atascos en algunos puntos de acceso a los arenales. Pero, en esta ocasión, son, si cabe, aún más grandes.

El atasco en Tabaza en la tarde de ayer. / DGT

El hecho de que la jornada en la que se hizo notar la ola de calor en el Principado haya caído en domingo de agosto favoreció que la huida desde las grandes poblaciones hacia las playas más conocidas y concurridas fuese de enorme magnitud.

Esto comenzó a ocasionar problemas de tráfico, especialmente en la Autovía del Cantábrico y entre los concejos de Gijón y Villaviciosa. El denso tráfico de coches hacia playas como Rodiles, La Isla o arenales del Oriente generaron el atasco en la zona que se suele colapsar, especialmente donde confluyen los vehículos que vienen de Oviedo y el interior de la región con los procedentes de Gijón y el litoral.

Según indicaron conductores afectados por las retenciones, pasadas las 11 horas ya había "entre ocho y diez kilómetros de atasco". Y horas después, a las 13.30 horas, permanecían las imágenes de atascos en la zona. No ha sido hasta cerca de las 15 horas que la situación se empezó a relajar. Además, la regulación del tránsito generó cortes por parte de las autoridades en algunos túneles de la A-8 para mitigar el apelotonamiento de vehículos, generando así colas de turismos a la entrada de estas infraestructuras.

Igualmente, la jornada fue problemática en la autopista "Y", la principal vía de comunicación de la región. Se fueron produciendo a lo largo de toda la mañana retenciones en el nudo de Serín, donde confluyen la A-66 y la A-8 y donde se toma el desvío hacia Avilés o hacia Gijón, y en tramos aledaños, siempre en sentido a ambos concejos costeros.

Retenciones en sentido Villaviciosa, en Niévares, en el cruce de la Autovía del Cantábrico y la A-64. / DGT

La Guardia Civil se movilizó y alertó a la ciudadanía de lo que se esperaba que fuese una tarde complicada en las carreteras. El principal mensaje que transmitió fue el de calma y paciencia, en especial en autovías de doble carril que pudiesen estar colapsadas. En estos casos, recomendaron no buscar adelantamientos ni cambios de carril innecesarios que pudiesen hacer la tarea de despejar las carreteras más complicada.

La Guardia Civil también señaló que iban a estar preparados para dirigir el tráfico en los puntos más críticos y aconsejaron realizar una salida escalonada para que no se formasen grandes aglomeraciones de coches en las horas puntuales. Estas medidas parece que sirvieron de aviso para que no se repitiesen las imágenes que se vieron a primera hora del día, pero aún así hubo bastante atasco por la tarde-noche en la "Y" y la Autovía del Cantábrico a su paso por Villaviciosa, aunque no tan graves como los provocados por las obras del tercera carril de la A-66, que generaron una ola de indignación. Todo indica que los atascos camino de las playas volverán a repetirse en próximos días.