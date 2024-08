La ola del calor achicharra al Suroccidente, a más de 40º, y deja un muerto en Oviedo

"En la vida hemos pasado tanto calor en Cangas del Narcea. Yo nací aquí y, aunque estoy acostumbrada a las altas temperaturas porque vivo en Valladolid, todos los veranos vengo con mi familia y este bochorno de hoy es tremendo", confiesa Pepi Fernández, de 73 años mientras inmortaliza tal "acontecimiento inaudito" con su teléfono móvil. Porque si no se ve, es imposible de creer. "Que se entere mi hijo que está en Madrid que aquí en Asturias también se pasa calor", dice tras sacarle una fotografía con su teléfono móvil a un termómetro que este domingo, a las dos de la tarde llegó a marcar 42º en la villa canguesa. Una situación que se repitió en todo el Suroccidente, conocido como la "sartén" de Asturias. "Que hayamos alcanzado estos grados no es normal", apunta el marido de Fernández, José, de 88 años. "Esto puede ser habitual en Badajoz, en Córdoba, o tal vez Orense, pero en ¿Cangas del Narcea? Lo dudo", asegura.

No obstante, para este vallisoletano, el mercurio es lo de menos. El verdadero problema es la humedad. En Cangas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la máxima relativa llegó a ser del 80%. "Tal vez en otros ciudades de España tengan estas temperaturas, pero aquí se sobrelleva peor porque se suda muchísimo más. Yo ya me he ido a cambiar de ropa a casa una vez y vuelvo a estar sudado", cuenta. Tanto es el bochorno que la valenciana de padre cangués Patricia Menéndez "reza" para que vuelva pronto el "mal tiempo". "Venimos a Asturias buscando el frío y no encontramos con esto. Está claro que hoy no es el día más indicado. Hace muchísimo calor. Yo prefiero que esté nublado como todos los años", reconoce. Y no es la única. Los 12 integrantes –6 niños y 6 adultos– de la sevillana familia Fernández secundan la opinión de Menéndez.

"Esperemos que esta ola de calor no se extienda mucho y se esté más fresquito", pide Cristina Fernández en representación de un grupo que trata de paliar el sofoco dentro del agua. "Estamos pasando unos días en Trabau, en el concejo de Degaña, pero hoy hemos venido a darnos un baño a la presa para refrescarnos porque, aunque estemos acostumbrados a este tiempo, las temperaturas son muy altas", asegura. "Parece que nos hemos traído el calor desde el sur", añade riendo y confesando también que, además del chapuzón, la clave para aguantar los sofocos es "estar de vacaciones".

Sin embargo, no todos tienen la suerte de poder disfrutar de unos días de descanso. Hay quienes deben trabajar y, en ese caso lo "más eficaz es mantenerse ocupado" y tener fijo un objetivo. "Hoy calienta demasiado, está siendo el peor día de lo que llevamos de verano. De hecho, se está mejor dentro del bar que fuera, pero lo sobrellevo bien porque estoy sin parar y así no me da tiempo a pensar en el calor", confiesa la canguesa Begoña Rodríguez mientras, a la vez que sirve bebidas frías en la terraza situada al lado de la presa, mira de reojo el reloj. "Cuando acabe mi turno a las seis de la tarde me tiro de cabeza", afirma rotunda.

Porque no hay duda, en el agua es donde mejor se está. Y si no que se lo digan a Marco Sánchez. Este pequeño de 6 años, afincando en Alemania con su padre madrileño, su madre canguesa y sus dos hermanos, es incapaz de encontrar otro plan mejor. "Me lo estoy pasando muy bien. Me gusta más el calor de aquí que el frío de Alemania pero solo si estoy nadando", dice. Y es que de otro modo, el bochorno se hace insoportable. "El calor de hoy es exagerado. Solo se está bien en el agua porque nada más que con estar 2 minutos fuera te cueces" apunta el cangués establecido en Gijón, Javier Martínez ya lamentado haberse ido de la presa. "Pega el sol que da gusto, hay que ir buscando la sombra todo el rato", advierten él y su mujer, Alicia Brizuela a sus hijos Iván y Enzo de 11 y 5 años, respectivamente. Con la tarde, llegaría algo de esa anhelada sombra al Suroccidente, donde la jornada acabó con tormentas y algo refrescó. En la otra punta, en el interior del Oriente, se registró según la Aemet la máxima oficial de Asturias:, 39,7 grados en Amieva.

Las altas temperaturas y el bochorno provocaron la muerte de un hombre de unos 70 años en Oviedo, en la pista finlandesa pasadas las dos de la tarde. Además, hubo otras asistencias, como la de un varón en un prado entre Ladines y Soto de Agues (Sobrescobio) por un síncope y una mujer en la ruta del Cares.

En la costa también hubo temperaturas altas y mucho sol, lo que llenó las playas hasta la bandera. Aunque no todo fue idílico: hasta 14 arenales registraron la presencia de las temidas medusas y en algunos lugares, como San Lorenzo (Gijón), se llegó a prohibir el baño de forma ocasional por éstas y también por una persistente niebla.

Con todo, la primera ola de calor en Asturias será un visto y no visto, pues la semana empieza con un desplome de las temperaturas, nubes e incluso lluvias.