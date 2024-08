El PP, contra la presencia de Barbón en Barcelona: "Supone un apoyo expreso al cupo catalán"

"La presidencia de Salvador Illa se ha pagado con el dinero de la sanidad, la educación y la dependencia de los asturianos. No había nada que celebrar. La dignidad exigía no celebrar nada. Barbón no tendría que haber estado allí", afirmó ayer Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, a propósito de la presencia del jefe del Gobierno asturiano en la toma de posesión de Salvador Illa. El partido de Queipo puso ayer el foco en esa presencia de Adrián Barbón en Barcelona, que en su opinión representa un aval a la nueva financiación "singular" para Cataluña a pesar de que, sostiene el PP, atenta severamente contra los intereses de Asturias.

Ya durnate la mañana, el número dos del PP en la Junta General del Principado, Luis Venta, arremetió contra el presidente regional. Según Venta, lo que ha hecho Barbón supone "un apoyo expreso al cupo catalán pactado por los socialistas con los independentistas de ERC en perjuicio de los intereses de Asturias y de la solidaridad entre todos los españoles". Luis Venta señaló que en la citada toma de posesión estaban Jordi Pujol, Quin Torra, Artur Mas, María Jesús Montero o Félix Bolaños, a quienes se refirió como "los de las mordidas del 3 por ciento", y los "sanchistas acérrimos", en referencia a los partidarios del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Y junto a ellos, Barbón, el presidente de una comunidad como Asturias que perderá financiación con el acuerdo PSOE-ERC que ha llevado a Illa a la Generalitat. "Solo faltaba Puigdemont", ironizó el parlamentario del PP. Añadió que, ante su gesto, cabe preguntarse si Barbón "juega en el equipo de Asturias o en el de los que quieren perjudicar a nuestra región". E insistió en que "no se puede sorber y soplar a la vez, no se puede estar a favor y en contra de la independencia fiscal de Cataluña".