Seruá, la kurda que ha conquistado a los vaqueiros: "Siento la cultura de las brañas asturianas como hermana de la mía"

En la lejana tierra de Kurdistán Oriental, donde los vientos cargados de polvo arrastran historias de dolor y esperanza, nació Seruá Hozhabri en 1986. Entre bombas, hambre y miseria, pero también envuelta por la serenidad de los ríos, montañas y valles, su vida se convirtió en una constante búsqueda de la belleza en medio del caos. "Mi nombre significa ‘Brisa’ en castellano", dice con una sonrisa que refleja la paz que ha encontrado ahora en Asturias a pesar de un pasado marcado por la adversidad.

Desde muy joven, Seruá Hozhabri creció en un entorno donde la literatura y el aprendizaje eran refugio y pasión. "Estudié Filología Inglesa en la Universidad de Kurdistán e hice mi primer máster en los mismos estudios en torno a la obra literaria de Virginia Woolf", expone. Este amor por las letras la llevó a enseñar Literatura Inglesa del siglo XVIII y Postmodernismo en la Universidad Azad y Payame Noor, en el Kurdistán Oriental.

El destino, sin embargo, le tenía reservado un camino diferente. En 2019, encontró el amor en Kurdistán y decidió comenzar una nueva vida en Asturias, donde se trasladó para realizar su segundo máster en Género y Diversidad. Al llegar al occidente asturiano, descubrió que en cada rincón que exploraba encontraba un eco familiar, una conexión que suavizaba el duelo por su tierra natal. "Desde que he llegado a Asturias no he echado de menos tanto mi tierra porque los ríos cantan con la misma melodía y las montañas son nuestras mejores amigas. Y la gente, esos monumentos de carne y hueso, siempre me han recibido con mucho cariño y amor", confiesa Hozhabri.

Su historia es también la de dos tierras entrelazadas a través de su vida. En su nuevo hogar, continuó explorando su pasión por el arte escribiendo poesía, prosa poética y narrativa tanto en persa e inglés como en castellano. Además, pinta aspectos de su vida. "Como mi niñez ha estado marcada por la guerra y una cultura en la que tradición pesa mucho, he realizado una colección titulada ‘Mujer y Guerra’ en la que observo la situación de las mujeres en mi cultura y las barbaridades que traen las guerras hacia la mujer, y otra llamada ‘Universo’, donde las obras son más experimentales", afirma. Estas obras han viajado lejos, siendo expuestas, además de en Asturias, en Madrid y Londres, llevando consigo las cicatrices de su pasado y las esperanzas para el futuro.

El reconocimiento a su labor y su integración cultural en Asturias llegó hace año en forma de un galardón muy especial: fue nombrada Vaqueira de Honor en la 63.ª edición de la Vaqueirada de Aristébano. "El presidente del consejo rector me conoció años antes, en 2019, y después de coincidir en varias charlas y exposiciones y de compartir información sobre los pueblos vaqueiro y kurdo un día, me sorprendió al decirme que la Vaqueirada estaba interesada en nombrarme ‘Vaqueira de Honor’. Me dijo que yo era el ‘diamante en bruto’ que llevaban años buscando", reconoce muy orgullosa.

Seruá Hozhabri se convirtió así en la primera mujer asiática de origen kurdo en recibir este honor. "Ser Vaqueira de Honor es convertirme en embajadora del pueblo vaqueiro y de La Vaqueirada que siento como hermana de mi cultura kurda", asegura. Asegura que es un reconocimiento a toda su cultura y a todo su pueblo. "Es un gran orgullo para mí entrar a formar parte de la familia vaqueira y, por decirlo de alguna manera, naturalizarme vaqueira y asturiana". Además, el consejo rector de La Vaqueirada le confirió el papel de secretaria en la última edición, celebrada a finales de julio, una posición que ella recibe con "humildad y orgullo".

Al hablar de las similitudes entre estos dos pueblos, sus palabras están cargadas de admiración. "Los vaqueiros de alzada, como los kurdos, el grupo étnico más grande del mundo sin estado, han soportado siglos de discriminación, luchando por preservar sus tradiciones y su identidad. Ambos compartimos un hábitat agreste pero acogedor de montañas, la práctica de la trashumancia, la endogamia y, sobre todo, el espíritu de libertad y solidaridad y el respeto por las tradiciones", explica.

La vida de Seruá Hozhabri es un reflejo de la perseverancia, una historia que, a través de sus enseñanzas y su arte, sigue resonando con la fuerza de la brisa que su nombre simboliza. En cada paso que da, lleva consigo el espíritu de su tierra natal y el compromiso de construir puentes entre su pasado y su presente, entre el Kurdistán Oriental y Asturias.

