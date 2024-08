La telaraña de la burocracia: Asturias aprueba cada año una media de 419 normas, más que Madrid y el País Vasco

¿Cuántas leyes y normas se han aprobado durante la democracia en España? Más de 400.000, asusta la ingente cantidad. Sólo en 2022 las Administraciones Públicas (AA PP) adoptaron 11.775 nuevas normas. Hemos pasado de unas 3.000 normas al año, a comienzos de los 80, a unas 12.000 en la actualidad. El año pasado se publicaron 1.275.465 páginas entre todos los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico, según el último informe "Producción normativa" de la CEOE. Dichas páginas en fila sumarían 378 km., así que es normal que las empresas, autónomos y ciudadanos estemos totalmente perdidos. La maraña jurídica cada vez es más densa y compleja.

Las normas generadas por autonomías y ayuntamientos tienen un peso del 65%, lo que genera un mercado nacional cada vez menos cohesionado. Los sectores más afectados son la agricultura (1.300 nuevas normas al año), la construcción (1.100) y los servicios profesionales (800). Por ejemplo, hemos escuchado recientemente en Asturias a los ganaderos o profesores protestando contra el exceso de burocracia. También los alcaldes asturianos se han quejado de la cada vez más asfixiante telaraña administrativa: "la burocracia nos come, nos ralentiza, nos agota, nos consume" dijeron en la sede del periódico. En el otro lado, los sectores con menor regulación (menos de 100 normas al año) son, entre otros, el de la alimentación, la información o el textil.

Hasta para construir tu casa necesitas sortear el matorral regulatorio. Para muestra el siguiente botón. En Oviedo, las casas rurales de obra nueva deben tener el tejado obligatoriamente en color rojo teja, según estipula la norma municipal de ordenación urbana. ¿Es un peligro público que me guste la cubierta en gris marengo? ¿Hay que legislar hasta el cromatismo de la techumbre de nuestras vidas? Surrealista. Los ingleses tienen el refrán "mi casa es mi castillo" para resaltar metafóricamente la total autoridad, protección y autonomía que tienen en su hogar, como el rey en su castillo. En España ni casa, ni autonomía, ni gris marengo.

Se han acuñado múltiples palabras metafóricas para describir esta situación: inflación legislativa, hipertrofia, explosión, legislación motorizada, diarrea normativa, elefantiasis legislativa, etc. Fue Carl Schmitt, a mediados del siglo XX, quien empezó a hablar de legislación motorizada para referirse a la rápida evolución del ordenamiento jurídico. Es decir, una sucesión vertiginosa de normas que, al poco tiempo de entrar en vigor, son modificadas o derogadas por otras posteriores. A los ciudadanos nos daría prácticamente igual a no ser por la llamativa regla que nos regala el Código Civil en su artículo 6.1: "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento". No existe el deber general de que conozcamos todas las leyes —tarea hercúlea— pero sí pagaremos las consecuencias por desconocerlas.

Además, se observa un paulatino empeoramiento en la legibilidad normativa porque completan su contenido haciendo referencia a otras disposiciones; las nuevas normas tienen de media 11 enlaces a otras. Por tanto, el barullo normativo no hace más que crecer, como la maleza, dificultando que los expertos las entiendan y relacionen en conjunto. Todas estas cifras y gráficos proceden de estudios liderado por Juan S. Mora-Sanguinetti, economista del Banco de España y Francia, que analiza el impacto desigual de la abundante normativa en función de la CC AA y que afecta negativamente a la economía y a la sociedad.

Unos días atrás se hizo viral un deportista en las Olimpiadas de París. Yusuf Dikec, un gendarme turco de 51 años con 5 JJ OO a sus espaldas, ganó la medalla de plata en tiro con pistola sin los múltiples accesorios permitidos por la normativa olímpica. Contrasta su nula equipación, sólo sus gafas de ver y tapones de oídos amarillos de andar por casa, con la de sus rivales: extraños artilugios cubriendo los ojos, lentes de contacto, grandes cascos auditivos, etc. Se ha hecho famosa su imagen en escorzo, con el brazo levantado apuntando a la diana y la otra mano guardada en el bolsillo. Serio y desenfadado al mismo tiempo. A lo Clint Eastwood, sin pijadas. Este tirador nos demuestra que lo simple también es efectivo. Como el lema del minimalismo, menos es más, dijo el arquitecto Mies Van der Rohe –¿preferirá también el rojo teja? –.

En Asturias se han aprobado 419 normas al año de media entre 1995 y 2020. c. Sin embargo, llama la atención que tiene un volumen superior a País Vasco o Madrid, regiones más potentes demográfica y económicamente. Las CC AA con un mayor promedio anual son Andalucía y Cataluña. La complejidad de la regulación española tiene implicaciones negativas para la economía y la sociedad. Los estudios sostienen que se están produciendo varios efectos distorsionadores a escala sectorial: la intensidad de la mano de obra es notablemente menor y las tasas de inversión disminuyen como respuesta al aumento de regulación. Además, una normativa más compleja impone una carga que las empresas pequeñas y con menos experiencia están menos capacitadas para manejar.

En este maremágnum legislativo, las CC AA han empezado a tratar de simplificar su Administración. Hace una semana, el Gobierno de Cantabria presentó el anteproyecto Ley sobre simplificación administrativa. Nuestros vecinos prometen transformar la manera en que ciudadanos y empresas interactúan con la Administración autonómica y local. La ley propone una modernización que abarcará la reducción de trámites, la introducción de nuevas tecnologías y métodos de gestión, implementar el principio de silencio administrativo positivo, usar declaraciones responsables en lugar de licencias y autorizaciones, incorporar el principio de unidad de mercado (no solicitar nuevas autorizaciones para actos validados en otras CC AA), pagos a través de aplicaciones como Bizum, etc. Dicen que quieren pasar de una Administración controladora y paternalista a una facilitadora. Si realmente lo consiguen, sería para darles la medalla de oro.

Estamos presenciando una carrera olímpica entre las CC AA para simplificar y racionalizar sus administraciones. Hace un mes, la Generalitat Valenciana aprobó su ley de simplificación administrativa, que reducirá la burocracia al eliminar o modificar 74 normas (leyes, decretos y órdenes) y más de 500 artículos vigentes, identificados con la participación del sector empresarial, colegios profesionales, ayuntamientos y ciudadanos. En marzo de este año, Castilla-La Mancha anunció que prevé aprobar su ley en 2025. En febrero, la Junta de Andalucía aprobó su ley de simplificación y racionalización modificando 352 normas que, entre otros, reducirá un 90% sus aplicaciones informáticas (de unas 1.000 a 100). Aragón ya aprobó su ley en 2021.

El Principado aprobó a finales de 2021 la Ley de medidas administrativas urgentes y cuenta con una comisión asesora de simplificación administrativa desde 2017. Esta ley se hizo para "suprimir las trabas administrativas" (palabras de Juan Cofiño) en ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y protección del patrimonio. También para reducir la tramitación y agilizar los fondos europeos en el Principado, que con las cosas del comer no se juega. Pasamos de "disparar con pólvora del rey" a disparar con fondos europeos.

El Principado iba tímidamente en la cabeza de la carrera por la reducción administrativa, pero nos han adelantado. No sólo es que otras CC AA hayan aprobado leyes potentes, también cuentan con departamentos de simplificación administrativa en sus organigramas. Lo tienen en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y nuestros vecinos cántabros y gallegos.

Finalmente, la Administración no debe caer en el alarde tecnológico para solucionar los problemas. Ahora la moda es la inteligencia artificial y las carpetas ciudadanas. Antes fueron los metaversos o marketplaces públicos para facilitar, en vano, los trámites burocráticos y comerciales. La tecnología no puede ser un fin en sí mismo, sino que se debe poner al servicio del ciudadano. Simplificar la Administración generalmente no necesita tecnología punta —lo suscribe un ingeniero amante de su profesión—, requiere un trabajo silente en rediseñar desde los cimientos sus procesos y herramientas informáticas. Para ello tiene que disponer de personal técnico propio, no muy abundante en las AA PP, y que los administrativos, jurídicos y tecnólogos trabajen codo con codo. Y más libertad y menos rojo teja.

Suscríbete para seguir leyendo